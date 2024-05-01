Названы 6 видов семян, которые следует добавить в рацион

Семена – это не просто крохотные частицы скрывающихся внутри плодов растений. Это настоящие кладезь питательных веществ, которые могут существенно улучшить наше самочувствие.

Употребление семян – это простой и доступный способ улучшить свое самочувствие и зарядить организм полезными веществами. Добавьте горсть семян в свой рацион и почувствуйте разницу, пишет eatthis.com.

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Ученые давно исследуют пользу семян и вот что им удалось выяснить:

Богатые клетчаткой: Семена – отличный способ обогатить рацион клетчаткой, которая улучшает работу желудочно-кишечного тракта, снижает уровень холестерина и сахара в крови, а также дает ощущение сытости.

Семена – отличный способ обогатить рацион клетчаткой, которая улучшает работу желудочно-кишечного тракта, снижает уровень холестерина и сахара в крови, а также дает ощущение сытости. Источник омега-3 жирных кислот Некоторые виды семян, например, льняное и конопляное, содержат значительное количество омега-3 жирных кислот, которые важны для работы мозга, сердца и иммунной системы.

Некоторые виды семян, например, льняное и конопляное, содержат значительное количество омега-3 жирных кислот, которые важны для работы мозга, сердца и иммунной системы. Витамины и минералы: Семена – это концентрат витаминов и минералов, необходимых для нашего организма. Они содержат кальций, магний, железо, цинк, фосфор и другие важнейшие элементы.

Добавить семена в свой рацион очень просто:

Посыпьте ими салаты, каши, йогурты.

Добавьте к полосе или выпечке.

Используйте в качестве панировки для мяса или рыбы.

Перекусывайте горсточкой семян в течение дня.

Какие же семена самые полезные?

Ученые выделяют 6 видов семян, имеющих особую ценность для нашего здоровья:

1. Семена чиа:

Богаты клетчаткой, омега-3 жирные кислоты, белок, железо, магний, фосфор и цинк.

Помогают снизить уровень холестерина, сахара в крови и АД.

Поддерживают здоровье сердца.

2. Семена льна:

Содержат много клетчатки, омега-3 жирных кислот, белка, меди, марганца и магния.

Улучшают работу желудочно-кишечного тракта, снижают АД, уровень сахара в крови и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Семена конопли:

Богатые омега-3 и омега-6 жирные кислоты в оптимальном соотношении 3:1.

Помогают бороться с хроническими заболеваниями, улучшают работу мозга, сердца и иммунной системы.

4. Киноа:

Содержит много белка, клетчатки, железа, магния и фосфора.

Снижает уровень холестерина, сахара в крови и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Является отличным источником растительного белка, что делает его ценным для веганов.

5. Семена кунжута:

Богаты витаминами B1, B3, B6, лигнаны, кальций, магний, железо и цинк.

Улучшают работу мозга, нервной системы, пищеварения, а также обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами.

6. Тыквенные семена:

Содержат много цинка, фосфора, калия, селена, антиоксидантов и полиненасыщенных жирных кислот.

Поддерживают здоровье простаты, иммунной системы, улучшают работу сердца и пищеварения.

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