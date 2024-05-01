Названы 6 видов семян, которые следует добавить в рацион
Семена – это не просто крохотные частицы скрывающихся внутри плодов растений. Это настоящие кладезь питательных веществ, которые могут существенно улучшить наше самочувствие.
Употребление семян – это простой и доступный способ улучшить свое самочувствие и зарядить организм полезными веществами. Добавьте горсть семян в свой рацион и почувствуйте разницу, пишет eatthis.com.
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Ученые давно исследуют пользу семян и вот что им удалось выяснить:
- Богатые клетчаткой: Семена – отличный способ обогатить рацион клетчаткой, которая улучшает работу желудочно-кишечного тракта, снижает уровень холестерина и сахара в крови, а также дает ощущение сытости.
- Источник омега-3 жирных кислот Некоторые виды семян, например, льняное и конопляное, содержат значительное количество омега-3 жирных кислот, которые важны для работы мозга, сердца и иммунной системы.
- Витамины и минералы: Семена – это концентрат витаминов и минералов, необходимых для нашего организма. Они содержат кальций, магний, железо, цинк, фосфор и другие важнейшие элементы.
Добавить семена в свой рацион очень просто:
- Посыпьте ими салаты, каши, йогурты.
- Добавьте к полосе или выпечке.
- Используйте в качестве панировки для мяса или рыбы.
- Перекусывайте горсточкой семян в течение дня.
Какие же семена самые полезные?
Ученые выделяют 6 видов семян, имеющих особую ценность для нашего здоровья:
1. Семена чиа:
- Богаты клетчаткой, омега-3 жирные кислоты, белок, железо, магний, фосфор и цинк.
- Помогают снизить уровень холестерина, сахара в крови и АД.
- Поддерживают здоровье сердца.
2. Семена льна:
- Содержат много клетчатки, омега-3 жирных кислот, белка, меди, марганца и магния.
- Улучшают работу желудочно-кишечного тракта, снижают АД, уровень сахара в крови и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
3. Семена конопли:
- Богатые омега-3 и омега-6 жирные кислоты в оптимальном соотношении 3:1.
- Помогают бороться с хроническими заболеваниями, улучшают работу мозга, сердца и иммунной системы.
4. Киноа:
- Содержит много белка, клетчатки, железа, магния и фосфора.
- Снижает уровень холестерина, сахара в крови и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
- Является отличным источником растительного белка, что делает его ценным для веганов.
5. Семена кунжута:
- Богаты витаминами B1, B3, B6, лигнаны, кальций, магний, железо и цинк.
- Улучшают работу мозга, нервной системы, пищеварения, а также обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами.
6. Тыквенные семена:
- Содержат много цинка, фосфора, калия, селена, антиоксидантов и полиненасыщенных жирных кислот.
- Поддерживают здоровье простаты, иммунной системы, улучшают работу сердца и пищеварения.
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