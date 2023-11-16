Названы 8 продуктов, которые помогут согреться в холод

Кушать и согреваться — то, что нужно, когда в доме недостаточно тепло. Некоторые продукты ускоряют метаболизм и, таким образом, согревают нас изнутри. Shuba поделился списком продуктов, которые помогут побороть холод.

Согреющие продукты

Потребление острой пищи, такой как перец, имбирь и чеснок поможет быстро согреться. Они не только придают вкус любому блюду, но и ускоряют метаболизм и повышают температуру тела, стимулируя кровообращение, поэтому идеально подходят для холодных вечеров.

Диетологи рекомендуют включить в рацион овощи, в том числе корнеплоды, такие как свекла, морковь, пастернак и репа. Их обильное содержание углеводов заставляет тело тратить больше энергии на переваривание, что способствует согреванию.

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Темный и горячий шоколад – еще один вариант согревающей пищи. Теобромин в черном шоколаде расширяет кровеносные сосуды, увеличивая кровообращение и помогает организму согреться.

И в заключение – использование специй. Изучено, что корица и мускатный орех могут увеличивать кровообращение и температуру тела, поэтому добавляйте их в основные блюда, выпечки и напитки. Это придаст теплу пище, обогатит ее вкус и аромат.

Напомним, мы уже писали, почему стоит регулярно есть груши.

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