Названы главные хитрости, которые помогут приготовить идеальную глазурь для паски

Пасха является важным элементом праздничного стола на Пасху. Традиционно ее украшают аппетитной глазурью.

Хотя приготовление этого вкусного украшения может показаться простым, важно обратить внимание на детали, чтобы оно получилось идеальным. Команда UAportal совместно с ТСН расскажет, что нужно сделать, чтобы глазурь для пасхи удалась на славу.

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Секреты приготовления глазури для паски:

Для приготовления идеальной глазури рекомендуется использовать пудру вместо обычного сахара. Чтобы достичь нужной консистенции и предотвратить стекание, глазурь должна быть по густоте как сметана. В случае, если глазурь получается слишком жидкой, возможно сгустить ее, добавив немного сахарной пудры. Если же глазурь слишком густая, можно разбавить ее, влив немного молока или воды. Перед нанесением глазури на паску, для равномерного покрытия, смажьте ее джемом, это обеспечит блестящую и гладкую поверхность. Наносите глазурь поэтапно, позволяя каждому слою достаточно высохнуть перед нанесением следующего. Для приготовления белковой глазури используйте охлажденные яйца и сухой миксер. Чтобы избежать воздушных пузырьков в глазури, пропустите ее через сито перед нанесением. Белковую глазурь следует наносить на паску сразу после ее приготовления, однако обязательно следует дождаться, чтобы выпечка остыла. Для нанесения глазури используйте силиконовую кисточку, или погружайте само изделие в глазурь, или же полейте глазурью сверху, предварительно разместив паску на решетке. Чтобы придать паске яркости, можно добавить цветные пищевые красители к белой глазури. В случае с шоколадной глазурью, после нанесения необходимо поместить выпечку в холодильник для того, чтобы глазурь застыла.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие ингредиенты не стоит добавлять в паску, чтобы не испортить ее.

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