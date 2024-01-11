Названы главные ошибки при пересадке комнатных цветов

Пересадка комнатных растений – это важная мера, позволяющая им расти здоровыми и цветущими. Однако важно знать, когда лучше проводить эту процедуру, чтобы не навредить растению.

Оптимальное время для пересадки комнатных растений – весна. В настоящее время растения выходят из состояния покоя и начинают активно расти. Корневая система также начинает активно развиваться, и растение лучше переносит пересадку, пишет Floren.

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Если вы не можете пересадить растение весной, это можно сделать в любое время года, но только при условии, что вы сохраните земляной ком и не повредите корневую систему. Такой способ пересадки называется перевалкой. Новый горшок для растения в этом случае должен быть на несколько сантиметров в диаметре больше предыдущего.

Не стоит пересаживать цветы во время выброса ими соцветий. Это вызовет опадания бутонов, завязи и уже раскрытых цветочков. Также не рекомендуется устраивать эту меру во время стресса или болезни растения, вызванной гниением корневой системы. Пересадка в таких случаях может резко ухудшить и без того тяжелое состояние.

Не беспокойте свои растения в период покоя, когда бурного роста корней нет, которые не смогут быстро восстановиться после повреждений.

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Новый горшок для комнатных растений не должен быть слишком большим. Он должен быть больше всего на 2-3 см больше предыдущего. Если горшок слишком большой, то наземная часть растения остановится в росте, поскольку его корни будут заполнять объем почвы. К тому же растение не сможет усваивать всю воду, из-за чего начнется гниение корней, а затем и ствол.

Нельзя при пересадке сразу вносить удобрения. Это делают только через 2-3 недели после пересадки растения. Новая почва содержит достаточно питательных веществ.

Зимняя пересадка также под запретом, поскольку у большинства растений наступает состояние покоя. Пересадка для них большим стрессом. Допускается пересадка в случае, если растение залито и начинает гнить, если появились вредители в почве.

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