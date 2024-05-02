Названы лучшие авто с пробегом до $10 тыс.: рейтинг 2024 года

Во времена нынешнего трудного положения экономики в стране, покупка нового автомобиля может быть не лучшим финансовым решением. Машины с пробегом, как правило, предлагаются по значительно более низким ценам, и благодаря широкому выбору на рынке, возможно подобрать транспортное средство, идеально соответствующее как личным предпочтениям, так и финансовым возможностям.

Ниша автомобилей с пробегом всегда отличалась своей динамичностью и разнообразием предложений, которые удовлетворят любые требования к бюджету. iSeeCars составили рейтинг самых выгодных автомобилей, которые можно приобрести в 2024 году, не потратив более 10 тысяч долларов, пишет Ampercar.

2014 FIAT 500L (7,6/10)

Если вы ищете более просторный вариант популярного Fiat 500, то Fiat 500L 2014 года может стать идеальным выбором. Этот четырехдверный автомобиль сохраняет уникальный стиль маленького хэтчбека, предлагая при этом достаточно места в салоне. Однако, потенциальным владельцам стоит учесть, что для транспортного средства, которое должно удовлетворять потребности семьи, он имеет не совершенную трансмиссию, тормоза, настройки подвески и интерьер.

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2017 Mitsubishi Mirage G4 (7,6/10)

Mitsubishi Mirage G4, который вернулся на рынок в 2017 году после короткого перерыва, привлекает своими обновлениями. Его компактность и небольшой радиус поворота делают его идеальным для плотных городских улиц, а высокая экономия топлива и привлекательная цена этого хэтчбека делают его выгодным выбором.

2015 Chevrolet Spark (7,9/10)

Chevrolet Spark 2015 года, с его доступной ценой и небольшими размерами, является отличным решением для тех, кто ищет свой первый автомобиль или просто нуждается в надежном транспортном средстве. Его удобство и оборудование безопасности делают этот автомобиль практичным выбором для использования в городе.

2014 Kia Forte 2014 (8,0/10)

Модель Kia Forte 2014 года выпуска стала хорошим дополнением к сегменту компактных авто. Благодаря доступной стоимости, хорошим техническим характеристикам и богатому набору базовых опций, этот автомобиль оправдывает его выбор.

Высокое качество, конкурентоспособная цена и стильный дизайн выводят Kia Forte на передовые позиции в классе компактных авто.

Kia Rio 2015 (8,1/10)

Kia Rio 2015 года идеально подходит для тех, кто ищет компактный седан или хэтчбек. Хотя он может уступать в некоторых аспектах передовым моделям своего класса, он все же способен очаровать вас своим стильным интерьером, мощностью двигателя и привлекательным ценовым предложением.

Небольшие размеры и доступная цена не означают, что придется идти на компромиссы с комфортом, дизайном или пространством.

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Mitsubishi Mirage 2015 (8,1/10)

Mitsubishi Mirage 2015 года – это четырехдверный хэтчбек, который отличается своей экономичностью, низкой стоимостью и хорошим набором базовых опций.

Однако эксперты отмечают, что Mitsubishi Mirage 2015 года выпуска проигрывает другим маленьким автомобилям, которые предлагают значительно лучшие характеристики, комфорт и общее изящество.

2015 Hyundai Accent (8,1/10)

Hyundai Accent становится все более популярным среди малолитражных авто, поскольку компактные модели увеличиваются в размерах и цене.

Этот автомобиль отличается стильным дизайном, производительностью выше среднего уровня и высококачественной сборкой, что делает его привлекательным выбором в категории субкомпактных седанов и хэтчбеков.

2014 Nissan Sentra (8,4/10)

Автомобиль предлагает выгодную цену, отличную экономию топлива и хорошо оснащенный интерьер, что делает его конкурентоспособным выбором в классе малых седанов.

Эта модель является компактной, но в то же время просторной и оснащена передовыми технологиями и функциями.

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2015 Chevrolet Sonic (8,6/10)

Chevrolet Sonic доступен в вариантах седана и четырехдверного хэтчбека, оба способны комфортно разместить пять человек. Он отмечается безопасностью, удобством и легкостью использования, а также имеет отлично настроенную подвеску для стабильного управления и комфортной езды.

2015 Nissan Versa (8,6/10)

Седан Nissan Versa 2015 года выпуска в течение нескольких лет оставался одним из самых доступных новых автомобилей на рынке, предлагая хорошие характеристики и качество для покупателей в этом классе.

Особым преимуществом Versa является просторное заднее сиденье, которое обеспечивает достаточно места для комфорта высоких пассажиров даже во время длительных поездок.

Напомним, ранее эксперты назвали японские авто, которые лучше не покупать.

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