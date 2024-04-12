Названы причины, почему коты нюхают и лижут ноги хозяина

Трудно найти кого-то, кто бы отрицал мнение, что коты являются самыми очаровательными существами на планете. Эти пушистые могут похвастаться не только своей милой внешностью, но и непредсказуемыми выходками, которые часто могут удивить.

Интернет переполнен изображениями котов, от простых рисунков до веселых мемов и фотографий. Однако в этом нет ничего удивительного, ведь очаровательный вид усатых невольно вызывает у людей умиление, пишет Ukr.Media.

Любование этими домашними любимцами может быть не долгим, ведь иногда они проявляют неожиданные черты характера. Кошки имеют особую репутацию среди людей, их часто воспринимают как существ, эгоистично относящихся к своим владельцам.

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Впрочем, реальность более сложная и многогранная. На самом деле кошки могут проявлять благодарность, хотя их способ выражения чувств отличается от человеческого. Из-за этого владельцы иногда могут чувствовать себя не лучшим образом.

Если ваша кошка ласково облизывает или обнюхивает вас, это не повод для обиды. На самом деле это их способ показать глубокую привязанность, уходящую корнями в детство, когда мать-кошка заботливо заботится о своих котятах. Хотя вы и не родственники, для вашей кошки вы – часть ее семьи.

Однако не всегда поведение этих пушистых обусловлено только привязанностью. Есть много других факторов, которые могут влиять на него. Например, животное может быть заинтересованным в новых запахах, которые вы принесли домой, или испытывать стресс. В присутствии своего хозяина коты чувствуют себя комфортнее, даже если для этого нужно преодолеть свою природную гордость.

Напомним, коты считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет и поверий, связанных со своим присутствием. Многие приметы связаны с поведением котов.

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