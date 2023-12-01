Названы причины, почему в стиралке появляется плесень и неприятный запах

Стиральная машина – незаменимый помощник в домашнем хозяйстве. Однако если за ней не ухаживать должным образом, она может стать источником неприятного запаха и даже представлять угрозу здоровью.

Одной из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются владельцы стиральных машинок, является плесень. Она образуется в результате повышенной влажности и наличия органических веществ.

Если вы заметили, что из вашей стиральной машинки выходит неприятный запах, это может быть признаком плесени. Специалисты по MoYo дали советы, как избавиться от этой неприятности.

Эксперты советуют регулярно очищать стиральную машину. После каждой стирки протирайте резиновую манжету и дверцу. Раз в месяц запускайте стирку при максимальной температуре с отбеливателем или порошком, содержащим отбеливающие вещества.

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Также раз в пол года или хотя бы один раз в год очищайте фильтры стиральной машинки. Для этого отключите водяную подачу, отсоедините шланги и извлеките фильтр. Очистите его с помощью уксуса или отбеливателя и тщательно промойте водой.

Используйте кондиционер для белья. Кондиционер помогает удалить остатки порошка и ополаскивателя, которые могут оказаться благоприятной средой для развития плесени.

Если вы уже заметили плесень в стиральной машинке, ее нужно удалить как можно скорее. Вот несколько способов, как это сделать:

Используйте уксусный раствор. Налейте в отсек для порошка литр уксуса и включите стирку при максимальной температуре.

Используйте лимонную кислоту. Насыпьте в отсек для порошка 400 г лимонной кислоты и включите стирку при максимальной температуре.

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Используйте противогрибковое средство. Купите специальное противогрибковое средство в магазине и следуйте инструкциям на упаковке.

После того как вы удалите плесень, важно предотвратить ее повторное появление. Для этого регулярно проветривайте ванную, в которой стоит машинка. Не оставляйте постиранное белье в стиральной машинке надолго. Используйте кондиционер для белья.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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