Названы самые действенные народные средства, которые сохранят помидоры от фитофторы

Поняв, что недуг еще не успел перейти в тяжелую форму, существует возможность побороть фитофтору, избегая применения химических средств.

Стоит рассмотреть использование проверенных временем народных методов. О них рассказал "РадиоТрек".

"Бабушкины" методы для борьбы с фитофторой:

Дрожжевой раствор : возьмите 35 граммов сухих дрожжей и растворите их в 1 литре сыворотки. Оставьте смесь настояться в течение 5 часов, после чего используйте для опрыскивания растений каждые 10 дней.

: возьмите 35 граммов сухих дрожжей и растворите их в 1 литре сыворотки. Оставьте смесь настояться в течение 5 часов, после чего используйте для опрыскивания растений каждые 10 дней. Содовый раствор : растворите 3 столовые ложки соды в 10 литрах воды и добавьте 20 граммов жидкого мыла. Этим раствором следует обработки томатов каждые 7-10 дней.

: растворите 3 столовые ложки соды в 10 литрах воды и добавьте 20 граммов жидкого мыла. Этим раствором следует обработки томатов каждые 7-10 дней. Раствор с кефиром: 1 литр кефира развести в 10 литрах воды, добавить 20 капель йода и настоять 2 часа перед использованием для опрыскивания растений.

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Медная проволока может стать еще одним эффективным средством против фитофторы на помидорах. Нужно вставить ее в стебель томата на высоте 10 см от земли, таким образом можно способствовать быстрому проникновению ионов меди в растение, что поможет в борьбе с фитофторой.

Заметим, что этот метод следует применять лишь к здоровым и крепким стеблям.

Напомним, ранее мы рассказывали о наиболее распространенных ошибках, которых нужно избегать, чтобы не болели помидоры.

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