Названы самые полезные чаи для здоровья: Как нельзя пить этот напиток

Как сделать полезный чай для иммунитета без кофеина и полифенолов

Чай – один из самых популярных напитков в мире. Его ценят за приятный вкус, аромат и полезные свойства. Это не просто вкусный напиток, но и кладезь полезных веществ.

Пейте чай с умом, и он поможет вам сохранить здоровье на долгие годы. На сайте "Апостроф" подготовили пять интересных фактов о чае, которые помогут вам лучше понять его влияние на организм.

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Чай содержит кофеин, но не так много, как кофе

Количество кофеина в чае зависит от многих факторов, таких как страна происхождения, тип листьев и способ приготовления. В чайных листьях содержится около 3,5% кофеина, а в кофейных зернах – от 3,4 до 8%. В результате чашка кофе обычно содержит больше кофеина, чем чашка чая.

Чай богат полифенолами, обладающими антиоксидантными свойствами.

Полифенолы – это химические вещества, которые придают чаю его особый вкус. Они также обладают антиоксидантными свойствами, то есть помогают организму бороться со свободными радикалами, которые могут повреждать клетки.

Слишком горячий чай может быть вреден для здоровья

Исследования показывают, что регулярное употребление чая может снизить риск развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и преждевременной смерти. Тем не менее, употребление очень горячего чая (более 60°C) может повысить риск развития рака пищевода и желудка.

Зеленый чай содержит меньше кофеина, чем черный

Содержание кофеина в зеленом чае обычно немного меньше, чем в черном. Это связано с разными способами обработки чайных листьев. Однако разница может быть незначительной, и она зависит от конкретного сорта чая и способа его приготовления.

Лучший для здоровья – чай без примесей

Сахар, сливки и молоко могут оказывать негативное влияние на активность полифенолов в чае. Поэтому, если вы хотите извлечь максимальную пользу от чая, лучше пить его без примесей.

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