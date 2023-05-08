Названы самые счастливые дни и числа для знаков зодиака в мае 2023: мечты могут сбыться

В мае 2023 года многие уроженцы зодиакального круга смогут преобразить свою жизнь в лучшую сторону. Это будет активный месяц, полный возможностей для личного роста и успеха в разных сферах жизни.

По словам астрологов, чтобы все точно получилось, стоит обратить внимание на числа и даты, приносящие удачу. И у каждого знака зодиака они свои!

Овен

Счастливые даты в любви: 10, 28.

Счастливые даты для всех дел: 12, 31.

Счастливые числа: 12, 17, 25, 28, 30.

Телец

Счастливые даты в любви: 18, 28.

Счастливые даты для всех дел: 10, 27.

Счастливые числа: 9, 18, 23, 26, 30, 32.

Близнецы

Счастливые даты в любви: 11, 27.

Счастливые даты для всех дел: 11, 20, 24.

Счастливые числа: 15, 18, 24, 29, 34.

Рак

Счастливые даты в любви: 39, 26.

Счастливые даты для всех дел: 16, 21.

Счастливые числа: 12, 19, 27, 31, 38.

Лев

Счастливые даты в любви: 11, 21, 31.

Счастливые даты для всех дел: 24, 27.

Счастливые числа: 12, 18, 22, 28, 35, 39.

Дева

Счастливые даты в любви: 18, 22.

Счастливые даты для всех дел: 9, 15, 28.

Счастливые числа: 16, 23, 30, 32, 38.

Весы

Счастливые даты в любви: 18, 22.

Счастливые даты для всех дел: 9, 16, 28.

Счастливые числа: 11, 19, 23, 26, 33.

Скорпион

Счастливые даты в любви: 12, 29.

Счастливые даты для всех дел: 23, 25.

Счастливые числа: 11, 16, 22, 28, 32, 37.

Стрелец

Счастливые даты в любви: 14, 27, 30.

Счастливые даты для всех дел: 16, 21.

Счастливые числа: 18, 23, 31, 38, 39.

Козерог

Счастливые даты в любви: 19, 28.

Счастливые даты для всех дел: 12, 20.

Счастливые числа: 9, 22, 25, 31, 37.

Водолей

Счастливые даты в любви: 25, 29.

Счастливые даты для всех дел: 217, 28.

Счастливые числа: 18, 23, 31, 33, 38.

Рыбы

Счастливые даты в любви: 18, 31.

Счастливые даты для всех дел: 22, 27.

Счастливые числа: 14, 19, 26, 33, 37.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.