Названы самый вредный способ приготовления яиц: забудьте о любимом завтраке

Как нельзя готовить яйца и почему

Яйца уже давно стали излюбленным завтраком как взрослых, так и детей. Это отличный источник белка, который нужен нашему организму.

Впрочем, не все способы приготовления яиц полезны для человека. Есть один, который вредит здоровью больше и даже ускоряет старение.

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Самый вредный способ приготовления яиц – жарка на сливочном масле. Поэтому об этом завтраке лучше забыть. Все потому, что разрушаются витамины и жирные кислоты, из-за которых и эксперты советуют добавлять яйца в свой рацион.

Согласно некоторым исследованиям, во время жарки в яичнице накапливаются токсины и канцерогены. Такая же ситуация складывается со сливочным маслом, на котором жарят яйца. Когда белок контактирует с маслом при высокой температуре, создается вредное вещество – конечный продукт гликирования (КПГ). Он влечет за собой преждевременное старение.

Чтобы яичница была полезна, нужно найти компромисс. К примеру, лучше пожарить яйца на рафинированном масле. Более полезный вариант – заменить жареные яйца на сваренные всмятку.

Напомним, что при заквашении капусты возникает одна распространенная проблема – потемнение. Однако не стоит расстраиваться, воспользуйтесь советами, как этого избежать.

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