Названы шесть признаков того, что квартира, в которой вы живете, может быть проклята: народные приметы

Люди с развитой интуицией иногда испытывают непонятный дискомфорт, находясь в определенных помещениях. Это неприятное ощущение, что что-то не так, может служить первым признаком того, что дом проклят или он наполнен негативной энергетикой.

UAportal вместе с Ukr.Media рассказывают о шести индикаторах, которые свидетельствуют о том, что жилье проклято. Также мы дадим советы, как распознать такие места, чтобы вы могли решить, стоит ли вам там оставаться, или же лучше немедленно переехать.

Оставленные следы

Часто в помещениях, сменивших владельцев, можно встретить загадочные предметы, например нити, висящие на люстрах или переброшенные через рамы окон. Такие нити иногда являются элементами старинных ритуалов или заклинаний, целью которых является защита пространства от нечистой силы. Находка подобных вещей может свидетельствовать о том, что в стенах этого дома происходили чрезвычайные события, и это место стоит особого внимания.

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Висящие иконки или кресты

Присутствие большого количества священных знаков, таких как иконы или кресты, может указывать на усилия бывших жителей отвлечь злые влияния. Для людей с глубокими религиозными убеждениями это может быть привычным делом, но чрезмерное количество таких символов может намекать на то, что в доме происходили необычные вещи.

Чувствуется усталость и головная боль

Наличие талисманов, подобных "ловцу снов", может указывать на попытки жителей предохраниться от недобрых сил и заболеваний. Ставшие случаи усталости, боли в голове и недосыпания после переезда могут свидетельствовать о негативной энергетике в доме.

Начались ссоры

Если до переезда в новый дом в вашей семье царило согласие, но после - вы стали свидетелями постоянных ссор из-за обычных бытовых дел, это может быть индикатором проблем в жилье.

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Частые поломки

Постоянные поломки бытовой техники и сбои в системах коммуникаций могут быть следствием негативного влияния, которое нарушает гармонию пространства.

Бесконечный поток насекомых

Регулярное появление насекомых, например тараканов или клопов, может указывать на присутствие испорченной энергии в помещении. Стоит прислушаться к опыту соседей, которые могут иметь похожие случаи.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие унаследованные вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать или дарить.

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