Названы ТОП-10 фамилий украинцев, звучащих как ругательство
Украинские фамилии часто несут в себе увлекательную историю и давнее происхождение. Обычно они отражают профессии наших предков, их предпочтения или уникальные черты характера.
Однако существуют и такие, что имеют в себе элемент юмора или даже похожи на нецензурные высказывания. Подобные фамилии можно найти в списке, который предлагает генеалогический портал "Родни", пишет Телеграф.
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Список шутливых украинских фамилий:
- Бесовский,
- Микуха,
- Жарковоз,
- Дуракова,
- Стервоедова,
- Срайчук,
- Йолопенко,
- Дурунда,
- Пиструил,
- Насраллах.
Обычно такие родовые имена имеют локальное происхождение и не являются распространенными.
Они отражают широкий спектр исторических эпох и культурных контекстов, формирующих украинские фамилии.
Напомним, ранее мы писали о десяти наиболее распространенных фамилиях среди украинцев. Статистика показывает, что каждое из них имеет более 100 тыс. носителей.
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