Названы ТОП-10 фамилий украинцев, звучащих как ругательство

Украинские фамилии часто несут в себе увлекательную историю и давнее происхождение. Обычно они отражают профессии наших предков, их предпочтения или уникальные черты характера.

Однако существуют и такие, что имеют в себе элемент юмора или даже похожи на нецензурные высказывания. Подобные фамилии можно найти в списке, который предлагает генеалогический портал "Родни", пишет Телеграф.

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Список шутливых украинских фамилий:

Бесовский, Микуха, Жарковоз, Дуракова, Стервоедова, Срайчук, Йолопенко, Дурунда, Пиструил, Насраллах.

Обычно такие родовые имена имеют локальное происхождение и не являются распространенными.

Они отражают широкий спектр исторических эпох и культурных контекстов, формирующих украинские фамилии.

Напомним, ранее мы писали о десяти наиболее распространенных фамилиях среди украинцев. Статистика показывает, что каждое из них имеет более 100 тыс. носителей.

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