Названы топ 10 самых умных пород кошек

Коты – это интересные существа, которые постоянно ищут новые впечатления. Некоторые породы кошек отличаются особой любознательностью, стремясь исследовать все вокруг.

Издание Scotsman назвало 10 кошачьих пород, представители которых обычно отличаются несколько более высоким уровнем интеллекта, чем другие породы.

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10 пород кошек, известных своим интеллектом и интересом:

1. Корниш-рекс: Эти дружелюбные кошки, часто сравниваемые с собаками, обладают естественной любознательностью. Они всегда найдут способ открыть заинтересовавший их шкаф.

2. Бирманская кошка: Активные и энергичные бирманские кошки любят общение и постоянно ищут новые развлечения. Им быстро надоедает рутина, поэтому они всегда ищут что-нибудь новое, что можно исследовать.

3. Саванна: Эта энергичная и игривающая порода нуждается в постоянном пространстве и развлечениях. Им легко надоедает рутина, поэтому они всегда ищут новые приключения.

4. Сиамская кошка: Любознательные и громкие сиамские кошки всегда остаются активными, исследуя мир вокруг.

5. Сингапурская кошка: Несмотря на небольшие размеры, эти кошки очень умны, коммуникабельны и любознательны. Они любят лазить, играть и исследовать новые территории.

6. Корат: Эти редкие, но очень умные кошки внимательно следят за своим окружением. Они могут научиться новым трюкам, но тоже любят дремать.

7. Гавана: Эти кошки с шоколадной, гладкой и шелковистой шерстью болтливые, любознательные и достаточно умные.

8. Балийская кошка: Это длинношерстная версия сиамской кошки, которая обожает исследовать все вокруг и общаться с владельцем.

9. Абиссинская кошка: Стройная, энергичная и очень умная абиссинская кошка любит подниматься высоко, чтобы осматривать все вокруг.

10. Бенгальская кошка: Эта кошка известна своей леопардовой окраской, но она также очень умна и энергична.

Напомним, мы уже писали, почему коты любят ложиться именно на ноги своих хозяев.

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