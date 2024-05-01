Названы топ 5 лучших автомобилей для асфальта и грязи: рейтинг универсальных авто

Какие авто на рынке Украины лучше всего подходят для города и пересеченной местности

История украинского автопрома уходит корнями в прошлый век. Хотя первые образцы продукции того времени уже невозможно найти даже в музеях, некоторые из них, созданные чуть позже, до сих пор можно встретить на украинских дорогах, поражая своей прочностью.

Издание РБК-Украина предлагает вам познакомиться со списком, состоящий из пяти самых прочных автомобилей, когда-то выпускавшихся в Украине.

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1. КрАЗ-256 (1966 – 1994 гг.)

Этот 12-тонный самосвал из Кременчуга, кажется, участвовал в строительстве полумира. Его выносливая конструкция, выдерживавшая перегрузку и эксплуатацию на плохих дорогах, обеспечила ему успех как на строительных площадках, так и на рынках. В 1970-х годах строгие испытания в Сибири и Заполярье показали, что КрАЗ-256 на 21% выносливее немецких самосвалов Magirus-Deutz. За годы работы завода в Кременчуге было выпущено 278 233 самосвалов 256-й модели – цифра, невероятная для мира грузовиков.

2. "Запорожец" ЗАЗ-966/-968 (1966 – 1994 гг.)

Несправедливо недооцененный "Запорожец" второго поколения, кроме харизматичного дизайна, отличался выносливостью. Он прощал перегрузку, езду на плохих дорогах и эксплуатацию без должного сервиса. Особенно крепким оказался кузов, не подверженный коррозии. Именно благодаря этому немногочисленные владельцы "Запорожцев" до сих пор бережно поддерживают их в рабочем состоянии.

3. ЛАЗ-695 (1956 – 2010 гг.)

Линейка ЛАЗ-695 на протяжении всей истории Львовского автобусного завода выпускалась фактически без существенных технических изменений. Благодаря продуманной конструкции и возможности многократного капитального ремонта эти автобусы могли служить в течение нескольких десятилетий. К сожалению, их вытеснили прожорливые бензиновые двигатели, что произошло уже в XXI веке.

4. Ssang Yong Rexton (2005 – 2014 гг.)

Недолговечный, но несправедливо забытый КрАСЗ – Кременчугский автосборочный завод – в свое время наладил производство целого ряда иномарок, среди которых и внедорожники Ssang Yong Rexton. Эти выносливые и комфортные авто до сих пор используются там, где нужна надежность на любых дорогах.

5. Skoda Octavia Tour (2002 – 2010 гг.)

Первая Octavia стала одной из первых доступных украинцам новых иномарок. Надежный, выносливый и практичный автомобиль впоследствии стал еще более доступным благодаря налаживанию мелкоузловой сборки. Skoda Octavia Tour по-прежнему пользуется уважением среди прагматических автовладельцев.

Итог

Понятие "крепкого автомобиля" постепенно уходит в прошлое, ведь приоритеты современных автопроизводителей другие: легкость и дешевизна конвейерной сборки, минимальная себестоимость и экологичность. Однако вышеупомянутые модели относятся к тем поколениям, когда о запасе прочности и физической долговечности авто можно было говорить всерьез.

Напомним, ранее эксперты назвали японские авто, которые лучше не покупать.

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