Названы три причины, почему у человека ворчит желудок

Когда мы проголодались, наш желудок может издавать серию ворчаний и бульканий, которые могут услышать даже окружающие. Это нормальная часть человеческого бытия и каждый из нас переживал.

Что действительно происходит, когда желудок издает эти странные звуки, объяснило издание IFLScience.

Причина того, почему наш желудок ворчит, когда мы голодны, заключается в гормональной обратной связи, которая говорит нам, что нам нужно есть, а также в том, как мускулатура нашего пищеварительного тракта сокращается и расслабляется. Этот процесс в медицине известен под названием borborygmus.

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Мышечные движения

Гладкие мышцы устилают большую часть желудочно-кишечного тракта пучками, которые могут сокращаться и расслабляться, чтобы помочь пище двигаться в правильном направлении. Эти мышечные сокращения называются перистальтикой. Кроме толкания пищи эти мышечные сокращения могут двигать газы и жидкости.

Пустой желудок

Одной из причин, почему ворчание кажется таким громким, когда мы голодны, является то, что в это время ваш желудок пуст. Еда является хорошим глушителем звука, поэтому когда ваша пробирка с едой пуста, ее мышечная деятельность становится более шумной, даже если она не делает ничего отличающегося от обычной.

Гормональная обратная связь

Гормоны помогают нам отслеживать нашу потребность в питании в виде грелина и лептина. Грелин сообщает нам, что мы голодны, тогда как лептин сообщает, что мы сыты.

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Некоторые исследования показали, что грелин может усилить моторику и опорожнение желудка, а также ускорить работу кишечника. Поэтому возможно, что когда мы голодны, грелин может усилить мышечные движения, вызывающие borborygmus.

Желудки ворчат только тогда, когда вы голодны?

Нет. Наш кишечник нуждается в очищении от многих вещей, в том числе от слизи, газов и жидкости, поэтому перистальтика постоянно работает, чтобы поддерживать движение, чтобы мы ничего не накапливали.

Как может сказать любой, кто испытывал сильные газы, накопления могут быть очень болезненными, а в случае закупорки и заворота (когда кишечник скручивается) людям может понадобиться экстренная операция.

Как справиться с ворчанием в животе

Если вы хотите уменьшить ворчание в животе, есть несколько вещей, которые вы можете сделать:

Ешьте регулярно, чтобы ваш желудок не был пуст слишком долго.

Включите в свой рацион продукты, которые помогают снизить газообразование, например, йогурт, квашеную капусту и яблоки.

Ограничьте потребление газированных напитков и пищи, которая может вызвать вздутие живота, например бобовых, капусты и брокколи.

Если ворчание в животе очень сильно или сопровождается другими симптомами, такими как боль, тошнота или рвота, обратитесь к врачу. Это может являться признаком более серьезного заболевания.

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