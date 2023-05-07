Названы три самых обидчивых знака зодиака: они слишком чувствительные

Некоторые люди отличаются высокой чувствительностью – любая критика способна выбить их из колеи и заставить замолчать. Они очень тяжело переживают неудачи и могут закрыться в себе.

По словам астрологов, самыми обидчивыми являются Весы, Раки и Скорпионы. Они воспринимают все в свой адрес и часто мучаются от болезненных переживаний

Весы

Уроженцы этого знака зодиака ставят себе высокие требования, но постоянно сомневаются в своих способностях. Они настороженно относятся к людям и уверены, что вся критика направлена против них. Весы обижаются на все – и когда им делают замечания, и когда дают советы. У них начинается истерика при малейших посягательствах других на их права и пространство. Обид уроженцы знака не забывают.

Рак

Раки очень эмоциональные и чувствительные, они буквально читают мысли других людей и понимают их чувства. Однако уроженцы знака слишком многое берут на себя и хотят нравиться всем окружающим. Это неминуемо приводит к тому, что они сталкиваются с критикой, и не всегда конструктивной. Раки обижаются как дети и замыкаются в себе даже из-за пустяков.

Скорпион

Скорпионы могут делать хорошую мину при плохой игре, но внутри они очень переживают, что недостаточно хороши. Уроженцы знака способны длительное время накапливать негативные эмоции, но однажды могут "взорвутся". Скорпионы готовы долго ждать, но не упустят момент, чтобы отомстить обидчику.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.