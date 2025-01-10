Не 25 января: когда правильно праздновать День студента в Украине и как лучше поздравлять

В Украине ежегодно празднуют один из самых ярких и интересных праздников – День студента. Он посвящен всем, кто получает высшее образование.

Мы расскажем, когда отмечается этот праздник и поделимся яркими открытками и поздравлениями, которые поднимут настроение вашим знакомым, получающим образование. Детальнее о значении Дня студента рассказывает команда UAportal.

Когда празднуют День студента в Украине

День студента отмечают во многих странах мира, и Украина не исключение. Этот праздник выпадает на 17 ноября. Начали его праздновать в конце 1990-х, а официальный статус он получил в 1999 году, когда президент подписал соответствующий указ, сделав его "профессиональным" праздником.

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Поздравления с Днем студента 2024 года в стихах, прозе и картинках

С днем ​​студента я поздравляю,

И вот чего тебе желаю:

Прекрасно жить,

Проблем не знать,

И легко сессии сдавать!

Жизнь пусть льется через край,

Не будет печали, будет рай!

***

С Днем студента тебя я поздравляю,

в это нелегкое для страны время.

Поэтому максимально искренне желаю,

чтобы все враги покинули нас!

Пусть знания тебе даются без труда,

И не угасает учиться желание!

И не действует ни один из искушений,

когда речь идет об обучении!

***

В Международный день студентов

Желаю радостных моментов,

Веселья, эмоций водоворота,

Наслаждаться праздником искренне!

Дается легко пусть наука,

В беде пусть друг протянет руку,

Пусть все получается, все получается,

Фортуна хвостиком пусть вьется!

***

С Днем студента я поздравляю!

Счастья и радости желаю!

Чтобы был во всем нрав

И была легкой сдача!

Чтобы все экзамены сдавались

И хвостов не оставалось,

Чтобы не знали вы заботы

И дипломны все работы

Написали отлично!

А работу непременно,

Чтобы нашли себе хорошую

И зарабатывали хорошие деньги!

***

Поздравляю с Днем студента! Пусть скорее закончится война и наступит мирное время. Желаю получить диплом в мирной Украине и стать ценным специалистом!

***

Поздравляю с Днем студента! Желаю успешных сессий, интересных лекций и легкого усвоения знаний! Пусть в учебе все получается, а каждый день запомнится приятными событиями.

***

С праздником тебя, студент! Желаю, чтобы обучение давалось легко, без тревог и проблем. Чтобы будущая профессия была интересной, а будни – нескучными. Полезных для тебя знакомств, достижения целей и креативных идей!

Поздравление с Днем студента Поздравление с Днем студента

Поздравление с Днем студента Поздравление с Днем студента

Поздравление с Днем студента Поздравление с Днем студента

Поздравление с Днем студента Поздравление с Днем студента

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