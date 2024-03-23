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Не болеет и дает много урожая: назван лучший сорт картофеля для посадки в 2024 году

Игорь Романько

Какой сорт картофеля дает самый большой урожай

Мечтаете о картофеле, чтобы не болела, давала обильный урожай и не нуждалась в постоянном обновлении семенного фонда? Знакомьтесь: сорт "Адретта"!

Сорт "Адретта" – настоящая находка для огородника! Он совмещает в себе все качества, которые мы ценим в картофеле, пишет noviydoctor.com.

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Чем же он так великолепен?

  • Не "вырождается". В отличие от современных сортов, Адретта не теряет своих характеристик с годами. Вы можете сажать ее из года в год, не покупая новые семена.
  • Устойчива к болезням. Этот сорт не боится фитофтороза и других распространенных заболеваний.
  • Неприхотливая. "Адретта" не нуждается в особом уходе и подходит для выращивания в любом регионе.
  • Компактная. Кусты этого сорта невысокие, поэтому его можно сажать плотнее, что экономит место на участке.
  • Отличные вкусовые качества. "Адретта" обладает приятным вкусом и хорошо сохраняется до весны.

Подробнее о сорте "Адретта":

  • Выведен в 1977 году германскими селекционерами.
  • Срок созревания: 90–100 дней.
  • Картофеля: среднего размера (180-220 г), ровные, с глубокими глазами.
  • Мякоть: желтая, отличные вкусовые качества.
  • Кожица: светло-желтая, кремовая с белым оттенком.

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