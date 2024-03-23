Не болеет и дает много урожая: назван лучший сорт картофеля для посадки в 2024 году
Какой сорт картофеля дает самый большой урожай
Мечтаете о картофеле, чтобы не болела, давала обильный урожай и не нуждалась в постоянном обновлении семенного фонда? Знакомьтесь: сорт "Адретта"!
Сорт "Адретта" – настоящая находка для огородника! Он совмещает в себе все качества, которые мы ценим в картофеле, пишет noviydoctor.com.
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Чем же он так великолепен?
- Не "вырождается". В отличие от современных сортов, Адретта не теряет своих характеристик с годами. Вы можете сажать ее из года в год, не покупая новые семена.
- Устойчива к болезням. Этот сорт не боится фитофтороза и других распространенных заболеваний.
- Неприхотливая. "Адретта" не нуждается в особом уходе и подходит для выращивания в любом регионе.
- Компактная. Кусты этого сорта невысокие, поэтому его можно сажать плотнее, что экономит место на участке.
- Отличные вкусовые качества. "Адретта" обладает приятным вкусом и хорошо сохраняется до весны.
Подробнее о сорте "Адретта":
- Выведен в 1977 году германскими селекционерами.
- Срок созревания: 90–100 дней.
- Картофеля: среднего размера (180-220 г), ровные, с глубокими глазами.
- Мякоть: желтая, отличные вкусовые качества.
- Кожица: светло-желтая, кремовая с белым оттенком.
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