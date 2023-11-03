Не больше, а питательнее: Как диетологи рекомендуют завтракать с наступлением холодов

Как правильно выбирать завтрак с наступлением холодного времени года

Завтрак является важной частью рациона каждого человека и особенно важной осенью, когда организм требует больше тепла и питательных веществ. Сбалансированный и сытный осенний завтрак поможет вам начать день с энергией и гармонией.

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Если вы хотите скоординировать свой осенний завтрак с изменениями температуры и продолжительности дня, вот несколько советов с сайта vogue.ua, как правильно его скомпоновать.

Тепловой режим: С понижением температуры осенью организм требует больше тепла. Включите в свой осенний завтрак теплые блюда, такие как запеченный в духовке омлет, сырники или хрустящий тост с авокадо и яйцом пашот. Подогретая в холодильнике овсянка также будет отличным выбором. Не забудьте о теплой воде натощак и травяных чаях. Локальные и сезонные продукты: Сезонные овощи и фрукты обладают многими полезными свойствами. Осенью они особенно важны, поскольку они восполняют недостающие витамины и придают организму энергию. Попробуйте яблоки, которые являются источником клетчатки, или тыква, которая способствует здоровью кишечника. Морозные ягоды также могут являться отличным источником энергии. Не больше, а питательнее: Важно не переборщить с размером порций осеннего завтрака. Организм нуждается в большей пище, но это не значит, что нужно есть больше. Следует обратить внимание на качество пищи, заменив зеленые листья на запеченные овощи, а хрустящую гранолу на теплую кашу на молоке. Таким образом, порция останется такой же, а питательность увеличится.

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