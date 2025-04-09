Не будет куда складывать урожай: когда и как сеять перец

Перец – одна из самых любимых культур среди огородников, ведь дарит щедрый урожай при должном уходе. Чтобы получить здоровые и крепкие растения, особенно важно правильно подготовить семена к посеву и выбрать оптимальное время для этого процесса.

Поскольку перец длительный вегетационный период и является теплолюбивым растением, его редко высевают сразу в открытый грунт. Обычно сначала выращивают рассаду в домашних условиях, а потом пересаживают в грядки, когда наступит стабильно теплая погода. Об этом пишет Эспрессо.

Срок посева семян зависит от сорта: ранним достаточно 50–60 дней для формирования рассады, среднеспелым требуется 60–70, а поздним – не менее 80 суток. Важно соблюдать температурные условия: для проращивания семян температура воздуха должна составлять около +25°C, тогда как для роста растений — в пределах +20…+24°C.

Время посева также следует корректировать в соответствии с климатом региона. В южных областях Украины, где весна наступает раньше, семена высевают уже в середине февраля. В центральных регионах, таких как Киевщина или Полтавщина, эту процедуру проводят в начале марта, а на севере и западе — во второй половине марта, чтобы успеть до более поздней пересадки в почву в конце мая.

Чтобы рассада была качественной, важно правильно подготовить почву: для этого подойдет смесь торфа или дерновой земли с перегноем. Из-за чувствительной корневой системы перца лучше сеять в индивидуальные емкости — стаканчики или кассеты с дренажем.

Читайте также: 10 простых советов для начинающих в огородничестве: как создать собственный органический сад

Перед посевом семена следует перебрать и выбрать только полноценные, без повреждений. Его следует обеззаразить в слабом растворе марганцовки, а затем замочить в теплой воде на 12–24 часа, чтобы ускорить прорастание. В каждую посевную емкость кладут по 2–3 зерна, присыпают грунтом на 1,5 см, слегка уплотняют и увлажняют.

Контейнеры покрывают пленкой с отверстиями для вентиляции и ставят в теплое место. Первые всходы обычно появляются через 10 дней, после чего укрытие снимают, а сеянцы регулярно поливают, не допуская переувлажнения. Чтобы рассада не вытягивалась, особенно в пасмурные дни, на первую неделю рекомендуют дополнительное освещение фитолампами.

Пересаживать молодые растения в открытый грунт следует, когда среднедневная температура стабильно держится на уровне +15°C.

Напомним, мы уже писали, как быстро посеять укроп.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!