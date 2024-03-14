Не будет портиться неделями: как хранить творог

Все мы любим домашний творог. Он вкусен, полезен и богат белоком. Но знаете ли вы, как правильно его хранить? Многие хозяйки совершают типичную ошибку, сохраняя сыр в обычном пакете. Это не правильно!

Следуя этим простым правилам, которыми поделились на сайте womanlife, вы сможете сохранить сыр свежим и полезным в течение длительного времени.

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Как же правильно хранить творог?

Используйте стеклянную банку или контейнер. Это самый лучший способ хранения сыра.

Домашний или фермерский творог можно хранить не более 36 часов.

Магазинный сыр можно хранить не больше 5 дней.

Замороженный творог можно хранить до 20 дней.

Если вы хотите съесть сыр в чистом виде, лучше сделать это сразу после покупки. На следующий день лучше использовать сыр для приготовления сырников, пельменей, запеканок или других блюд.

Также срок хранения творога зависит от его жирности. Обезжиренный творог хранится дольше всего.

Вот несколько дополнительных советов по хранению сыра:

Храните сыр в холодильнике при температуре от 0 до +3°C.

Не храните сыр рядом с продуктами с сильным запахом.

Перед хранением плотно закройте банку или контейнер.

Напомним, чтобы в вашем холодильнике всегда приятно пахло и чтобы он не накапливал лишнюю влагу, простым решением может быть рулон туалетной бумаги.

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