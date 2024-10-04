Не будет урожая на следующий сезон: какие деревья категорически нельзя обрезать осенью
Осенью садоводы обычно обрезают деревья в своем саду. Однако есть растения, которые не стоит обрезать именно в этот период. Они могут не пережить зиму и просто погибнуть. Даже если им удастся выжить, то в следующем сезоне не стоит ожидать хорошего урожая, поскольку деревья будут ослаблены болезнями.
Команда UAportal совместно с "Добрые новости" рассказывает, какие деревья и кусты лучше не обрезать осенью, чтобы они успешно пережили зиму и порадовали обильным урожаем в следующем сезоне.
- Абрикосы, сливы, вишни и черешни не следует подвергать обрезке осенью, ведь для этих деревьев оптимальным является весенний период. После обрезки на ветвях остаются открытые "раны", которые становятся воротами для грибковых инфекций и других болезнетворных организмов. Они могут навредить растению, поскольку осенью его защитные силы снижаются из-за подготовки к зимнему отдыху. В результате, вместо весеннего цветения и плодоношения, можно получить лишь поврежденные побеги и отсутствие урожая.
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- Магнолию не рекомендуется обрезать осенью, поскольку это стимулирует рост новых листьев, что негативно повлияет на ее состояние. Из-за этого растение может заболеть или даже погибнуть с наступлением морозов.
- Древовидный пион формирует цветочные почки летом для следующего цветения. Обрезка осенью может повредить растение, вызвав сильный стресс, из-за чего он не будет цвести в следующем году. В случае необходимости можно провести санитарную обрезку, удаляя лишь засохшие или больные ветви.
- Сирень также формирует почки на верхушках побегов для следующего сезона. Обрезка осенью может больше навредить растению, чем помочь. Рекомендуется удалить только больные, поврежденные или засохшие ветви, а основное прореживание кустов лучше провести весной.
Напомним, ранее мы рассказывали о 5 основных ошибках при обрезке винограда осенью.
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