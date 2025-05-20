Не будете знать куда складывать: чем подкормить лук для хорошего роста

Выращивание лука иногда может оказаться настоящим вызовом, и дело не в сложности ухода – эта культура совсем неприхотлива. Основной угрозой для будущего урожая луковая муха.

По словам опытных огородников, именно она чаще всего становится причиной потери растений: личинки, которые появляются из отложенных в почве яиц, проникают внутрь луковиц и просто выедают их изнутри. В результате этого растение погибает, и урожай оказывается испорченным. Об этом пишет ТСН.

Чтобы защитить грядки и получить большой, сочный лук, можно воспользоваться надежным народным методом, проверенным не одним поколением огородников. Речь идет о простой смеси на основе древесной золы, которая не только защищает от вредителей, но и способствует хорошему росту растений. Для его приготовления понадобится равное количество золы и табачной пыли, а также несколько ложек пищевой соды. Все компоненты следует тщательно смешать, а затем рассыпать эту смесь на грядках с луком. Делать это следует несколько раз в мае и июне – именно в период, когда муха начинает откладывать яйца.

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Кроме защиты от вредителей, древесный пепел играет роль природного стимулятора роста. Он обогащает почву полезными микроэлементами, ускоряет обменные процессы в растении, благодаря чему луковицы формируются больше и крепче. И что немаловажно — это средство действует не только против луковой мухи. Он также эффективен в борьбе с тлей, улитками, долгоносиками и другими нежелательными "гостями" на огороде.

Этот метод остается одним из самых простых и доступных способов обеспечить щедрый урожай без применения химии.

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