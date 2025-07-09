Не будут горчить: как правильно удобрять огурцы в июле

Горечь в огурцах возникает из-за колебаний температуры и дефицита питательных элементов. Чтобы предотвратить появление неприятного вкуса, необходимо своевременно реагировать на стрессовые факторы, приводящие к накоплению в овоще кукурбитацина.

Одним из лучших способов борьбы является подкормка калием, в частности сульфатом калия, который действует быстро и безопасно. Об этом пишет UAportal со ссылкой на сайт "Радио Трек".

Огородники с нетерпением ждут первый урожай огурцов, но часто разочаровываются из-за горечи плодов. Хотя растения получают надлежащий уход, полив и подкормку, это не всегда обеспечивает хороший вкус. Причиной этого является особое вещество – кукурбитацин, что накапливается в огурцах как ответ на стрессовые факторы.

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Горечь в огурцах возникает из-за нескольких основных причин:

Резкие колебания температур . Когда днем температура превышает 30 °C, а ночью значительно снижается, растения попадают под стресс. Это и есть факторы, способствующие накоплению кукурбитацина.

. Когда днем температура превышает 30 °C, а ночью значительно снижается, растения попадают под стресс. Это и есть факторы, способствующие накоплению кукурбитацина. Неравномерный полив . Если огурцы сначала не получают достаточно воды, а потом их резко заливают, особенно холодной, это может вызвать негативные последствия.

. Если огурцы сначала не получают достаточно воды, а потом их резко заливают, особенно холодной, это может вызвать негативные последствия. Нехватка питательных веществ. Во время интенсивного плодоношения растения нуждаются в сбалансированном питании. Недостаток микроэлементов ухудшает общее состояние культуры и увеличивает ее чувствительность к изменениям окружающей среды.

Чтобы предотвратить или исправить проблему, следует обратить внимание на дефицит калия. Этот элемент помогает растениям лучше справляться со стрессами, регулирует водный баланс, укрепляет клеточные стенки, улучшает усвоение других питательных веществ и способствует равномерному созреванию плодов.

Популярными остаются народные методы подпитки, такие как зола или банановая кожура, но их влияние ощущается медленно. Если горечь уже проявилась, необходимо применять более оперативные меры.

Лучшим вариантом является сульфат калия (калий сернокислый), который имеет несколько преимуществ:

хорошо растворяется в воде;

быстро поглощается корневой системой;

не приводит к засолению почвы, как другие калийные удобрения.

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Схема подкормки огурцов

Растворить 15–20 г сульфата калия в 10 литрах теплой воды.

Перед подкормкой полить огурцы обыкновенной водой.

Нанести 1 литр готового раствора на каждое растение.

Проводить процедуру вечером во избежание ожогов.

Повторять подкормку через 7–10 дней, не более трех раз в сезон.

Даже если по вкусу огурцы стали горькими, это поправимо. С правильным подходом следующие плоды будут мягкими и вкусными. Главное – вовремя заметить сигналы, которые подает растение, и предоставить ему все необходимое для роста без лишних затруднений.

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