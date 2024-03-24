Не дайте вредителям сожрать ваш сад: лучшие домашние средства против личинок майских жуков

Майские жуки не так опасны для сада, как их личинки. Они настолько прожорливы, что могут за неделю выесть до 10 соток ваших посевов.

Специалисты из издания The Spruce отмечают, что жизненный цикл майских жуков от яйца, личинки, куколки и взрослой особи может длиться от одного до трех лет. Это начинается, когда взрослые жуки откладывают под землю от 75 до 100 яиц в начале середины лета. Личинки появляются из яиц через 18 дней и превращаются в личинок, наиболее вредных для растений.

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Узнать, заражен ли ваш сад или огород личинками майских жуков, можно просто: на вашем газоне появились распространяющиеся коричневые пятна. Это признак того, что подземные личинки, вероятно, питаются корнями травы. Большие отмирающие участки травы можно настолько очистить от обрезанных корней, что вы сможете поднять их вручную.

Листья растений имеют неровные отверстия – взрослые жуки питаются надземными растениями.

Возьмите лопату и копните глубоко под кустами – если в земле увидите личинок в форме буквы "С", значит, надо действовать.

Способы избавиться от майских жуков и их личинок

Ловушка для взрослых жуков

Нужно образовать смесь из 1/2 стакана патоки и 1/2 стакана воды. Перелейте в контейнер с вязким горлом. Также можно приобрести разнообразные коммерческие ловушки для жуков, которые делают почти то же: заманивают и ловят жуков в контейнеры, содержащие сладкую смесь. Отлов взрослых особей остановит цикл размножения. Но если у вас есть большое количество личинок, отлова взрослых особей будет недостаточно.

Нематоды

Это микроскопические грунтовые черви, питающиеся личинками разных насекомых. Они становятся все более популярными как природное нетоксичное средство борьбы с разными вредителями. Есть много видов нематод, но для газонных личинок выберите такой вид, как Heterorhabditis bacteriophora, который также будет контролировать личинок японского жука. Нематоды следует применять, когда личинки активны и присутствуют от конца весны лета до конца лета.

Перемешайте нематоды с водой в садовом пульверизаторе и нанесите на влажную почву вечером. Полейте нематод, чтобы раствор стекал в грунт.

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Молочные споры

Это бактерия, которая может быть эффективна для борьбы со многими видами жуков\. Однако это зависит от достаточно теплой почвы.

Осень считается благоприятным временем для применения, поскольку в это время личинки обычно находятся достаточно близко к поверхности. Молочные споры не будут иметь большого успеха, если применять их весной и летом или когда почва слишком сухая.

Молочные спорыши смешивают с водой, наносят пульверизатором или в виде гранулированного порошка, затем обильно поливают.

Луковый раствор

Нужно на ведро воды заварить килограмм луковой шелухи и развести еще ведром воды. Поливайте ваши растения этим раствором под корень. Лучше вечером.

Предлагаем узнать, как уничтожить личинок майского жука народными методами.

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