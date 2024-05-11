Не делайте этого, уходя с кладбища: народные приметы и суеверия

Посещая место вечного упокоения умерших родных, многие из нас находят утешение в беседе с их душами. В этом нет ничего запретного, однако, важно соблюдать определенные правила прощания, чтобы защитить себя от нежелательных последствий.

Существуют рекомендации, которых следует придерживаться, покидая кладбище. О них рассказали на портале OBOZ.ua.

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Когда вы уходите с кладбища, важно сделать это правильно попрощавшись. Вместо того чтобы говорить слова "до свидания", которые, согласно верованиям наших предков, могут ускорить встречу с усопшим, лучше использовать "прощай".

Во время пребывания на кладбище, существуют определенные правила, которых следует придерживаться. Не следует оглядываться назад или возвращаться за забытыми вещами, поскольку это может привести к нежелательной связи с энергией места.

Отходя от кладбища, делайте это не оглядываясь, чтобы не накапливать тяжелую энергию и не забирать с собой бремя и горе умерших. Если вы слышите, что кто-то отзывается - игнорируйте это и продолжайте свою дорогу.

Предлагаем узнать, что нужно нести на кладбище на поминальные дни, а что нет.

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