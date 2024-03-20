Не горчат и быстро растут: назван лучший сорт кабачков на 2024 год в Украине

Кто не любит вкусные кабачки? Этот овощ не только вкусен, но и очень полезен. А еще его легко выращивать даже на небольшом участке.

Чем кустовые кабачки отличаются от обычных? Их главное преимущество в том, что они не занимают много места, ведь не плетутся, а растут компактными кустиками, пишет ТСН.

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Какие же сорта кустовых кабачков лучше?

1. "Ролик"

Очень рано: плоды можно собирать уже через 28-34 дня после всходов.

Устойчив к холоду, поэтому подходит для северных регионов.

Имеет гладкую белую кожуру, зеленую сочную мякоть.

Вкусный и универсальный в использовании: можно есть свежим, солить, мариновать, готовить икру.

Неприхотлив к почве, устойчив к непогоде.

Самоопыляющийся, не нуждающийся в насекомых для завязи плодов.

С 1 кв. м можно получить 8-9 кг кабачков.

2. "Грибовский 37"

Ранний: плоды созревают через 40-45 дней.

Плоды темно-зеленые, с белыми пятнышками, длиной 15-20 см.

Мякоть нежная, сочная, без горечи.

Устойчив к болезням.

Высокая урожайность: до 10 кг. с 1 кв. м.

3. "Конфетка"

Ранний: плоды созревают через 40-45 дней.

Цилиндрические кабачки с желтой шкуркой и нежной кремовой мякотью.

Вкусные и ароматные, безупречные для салатов.

Устойчив к болезням.

Высокая урожайность: до 8 кг. с 1 кв. м.

Советы:

Высаживайте кабачки на солнечном участке с плодородной почвой.

Регулярно поливайте, но не переувлажняйте.

Подкармливайте 2-3 раза в сезон.

Собирайте плоды молодыми, когда их кожура еще мягкая.

Это всего несколько популярных сортов кустовых кабачков. Выбор зависит от ваших предпочтений, климата и целей выращивания.

Напомним, мы уже писали, как вырастить кабачки в горшках.

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