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Не хуже чем из магазина: как приготовить роллини с мясом

Игорь Романько

Как сделать роллини с мясом в домашних условиях

Ищете идею для быстрого и сытного завтрака? Попытайтесь приготовить ролини с мясной начинкой из теста фило! Их можно сделать в считанные минуты, если у вас есть готовое тесто.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша в Instagram. Их можно есть как горячими, так и холодными. Вместо мясного фарша можно использовать любую другую начинку, например овощную, творожную или грибную. Для более хрустящего теста можно посыпать ролини панировочными сухарями перед выпеканием.

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Ингредиенты:

  • 1 кг мясного фарша
  • 1 большая луковица
  • 6 листов теста фило
  • 40 г сливочного масла
  • 1 желток
  • Кунжут по вкусу
  • 200 г твердого сыра
  • Соль по вкусу
  • 1 ч. л. приправы к мясу

Приготовление:

  1. Обжарьте фарш с нарезанным луком в течение 15 минут.
  2. Добавьте соль и приправу в мясо.
  3. Смажьте один лист фило растопленным сливочным маслом.
  4. С двух сторон выложите начинку и посыпьте натертым сыром.
  5. Заверните начинку в рулетики по бокам до середины.
  6. Смажьте желтком и посыпьте кунжутом.
  7. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20 минут.

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