Не хуже чем из магазина: как приготовить роллини с мясом

Как сделать роллини с мясом в домашних условиях

Ищете идею для быстрого и сытного завтрака? Попытайтесь приготовить ролини с мясной начинкой из теста фило! Их можно сделать в считанные минуты, если у вас есть готовое тесто.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша в Instagram. Их можно есть как горячими, так и холодными. Вместо мясного фарша можно использовать любую другую начинку, например овощную, творожную или грибную. Для более хрустящего теста можно посыпать ролини панировочными сухарями перед выпеканием.

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Ингредиенты:

1 кг мясного фарша

1 большая луковица

6 листов теста фило

40 г сливочного масла

1 желток

Кунжут по вкусу

200 г твердого сыра

Соль по вкусу

1 ч. л. приправы к мясу

Приготовление:

Обжарьте фарш с нарезанным луком в течение 15 минут. Добавьте соль и приправу в мясо. Смажьте один лист фило растопленным сливочным маслом. С двух сторон выложите начинку и посыпьте натертым сыром. Заверните начинку в рулетики по бокам до середины. Смажьте желтком и посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20 минут.

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