Не хуже чем из магазина: как приготовить роллини с мясом
Как сделать роллини с мясом в домашних условиях
Ищете идею для быстрого и сытного завтрака? Попытайтесь приготовить ролини с мясной начинкой из теста фило! Их можно сделать в считанные минуты, если у вас есть готовое тесто.
Рецептом поделилась кулинарная блоггерша в Instagram. Их можно есть как горячими, так и холодными. Вместо мясного фарша можно использовать любую другую начинку, например овощную, творожную или грибную. Для более хрустящего теста можно посыпать ролини панировочными сухарями перед выпеканием.
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Ингредиенты:
- 1 кг мясного фарша
- 1 большая луковица
- 6 листов теста фило
- 40 г сливочного масла
- 1 желток
- Кунжут по вкусу
- 200 г твердого сыра
- Соль по вкусу
- 1 ч. л. приправы к мясу
Приготовление:
- Обжарьте фарш с нарезанным луком в течение 15 минут.
- Добавьте соль и приправу в мясо.
- Смажьте один лист фило растопленным сливочным маслом.
- С двух сторон выложите начинку и посыпьте натертым сыром.
- Заверните начинку в рулетики по бокам до середины.
- Смажьте желтком и посыпьте кунжутом.
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20 минут.
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