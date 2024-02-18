Не хуже чем в машинке: Как правильно стирать носки вручную

Стирка носков вручную может быть лучшим выбором, чем использование стиральной машины, где иногда возникает трудновыводимый неприятный запах.

Этот метод также полезен, если у вас ограничен доступ к стиральному оборудованию или вы хотите бережно относиться к своим вещам. Следуя этим советам с сайта "Телеграф", вы сможете легко и эффективно стирать носки вручную.

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Подготовка:

Наполните небольшое ведро или раковину теплой водой. Добавьте небольшое количество мягкого моющего средства или намыльте в руках кусок мыла, если не знаете, чем стирать носки.

Стирка:

Поместите носки в воду и сожмите их, чтобы они полностью промокли. Потрите носки друг о друга, делая акцент на пятках и подошвах, где обычно больше грязи. Оставьте носки в воде на время, чтобы моющее средство успел растворить загрязнение.

Прополаскивание:

Тщательно промойте носки в чистой проточной воде, чтобы удалить все моющее средство. Повторите промывание, если это необходимо.

Выжим и сушка:

Осторожно выжмите лишнюю воду, не скручивая носки слишком сильно. Развесьте носки на батарее или разложите на ровной поверхности на махровом полотенце, чтобы они высохли естественным образом.

Секретный лайфхак:

Натяните носки на руки, как перчатки. Смочите носки, намыльте руки и трите их друг о друга, как будто моете руки, захватывая внутреннюю и внешнюю часть. Прополощите носки под проточной водой. Нанесите моющее средство на пятки и пальцы, потрите и снова прополощите. Выверните носки наизнанку и повторите процедуру, чтобы удалить весь пот.

Этот метод гарантирует тщательную очистку носков, а также поможет им дольше оставаться свежими.

Помните:

Не используйте слишком много моющего средства, ведь его будет сложно выполоскать.

Не выкручивайте носки слишком сильно, чтобы не повредить их.

Сушите носки в хорошо проветриваемом месте.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки.

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