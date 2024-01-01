Не хуже "Наполеона": Как приготовить вкусный торт без выпечки всего за 15 минут
Торты не всегда требуют длительного приготовления и выпечки в духовке. Есть рецепты, по которым вкусное блюдо можно приготовить за 15 минут, причем на сковороде.
Такой торт ничем не уступает классическому Наполеону, но готовится в разы быстрее и проще. Рецептом поделились в издании "На пенсии".
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Ингредиенты
- Для крошки:
- 250 г пшеничной муки
- 130 г сливочного масла
- 70 г сахара
- Для крема:
- 500 г сметаны
- 2 куриных яйца
- 150 г сахара
- 2 столовые ложки кукурузного крахмала
- 50 г сливочного масла
- 1 пакетик ванильного сахара
Приготовление
- В глубокой посуде смешайте просеянную муку, сахар и размягченное сливочное масло. Вилкой или руками перетрите в крошку.
- Разогрейте сковороду, растительное масло не добавляйте. Высыпайте крошку и обжарьте до золотистого цвета.
- Пока крошка остывает, приготовьте крем. В небольшой кастрюле смешайте яйца и кукурузный крахмал. Перемешайте венчиком до однородной массы. Добавьте сметану и хорошо перемешайте.
- Поставьте крем на медленный огонь и постоянно помешивая доведите до кипения. После закипания проварите буквально 30 секунд и снимите с огня. Добавьте сливочное масло и перемешайте.
- Не ждите, пока крем остынет, начинайте собирать торт, пока он еще горячий.
- Для посыпания верха торта отложите 4 столовые ложки крошки, а остальное разделите на четыре равные части.
- Первым слоем выложите крошку, затем слой крема и т.д., пока не закончатся ингредиенты. Сверху посыпьте торт крошкой.
- Отправьте торт в холодильник на 6 часов, чтобы он хорошо пропитался.
Если хотите, чтобы торт имел хорошую форму, собирайте его в разъемной форме. После того, как торт пропитается, форму можно просто снять.
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