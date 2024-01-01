Не хуже "Наполеона": Как приготовить вкусный торт без выпечки всего за 15 минут

Как сделать торт а ля наполеон без выпечки

Торты не всегда требуют длительного приготовления и выпечки в духовке. Есть рецепты, по которым вкусное блюдо можно приготовить за 15 минут, причем на сковороде.

Такой торт ничем не уступает классическому Наполеону, но готовится в разы быстрее и проще. Рецептом поделились в издании "На пенсии".

Читайте также: Запеченный картофель с чесноком и зеленью к праздничному столу: вкус сведет с ума

Ингредиенты

Для крошки:

250 г пшеничной муки



130 г сливочного масла



70 г сахара

Для крема:

500 г сметаны



2 куриных яйца



150 г сахара



2 столовые ложки кукурузного крахмала



50 г сливочного масла



1 пакетик ванильного сахара

Приготовление

В глубокой посуде смешайте просеянную муку, сахар и размягченное сливочное масло. Вилкой или руками перетрите в крошку. Разогрейте сковороду, растительное масло не добавляйте. Высыпайте крошку и обжарьте до золотистого цвета. Пока крошка остывает, приготовьте крем. В небольшой кастрюле смешайте яйца и кукурузный крахмал. Перемешайте венчиком до однородной массы. Добавьте сметану и хорошо перемешайте. Поставьте крем на медленный огонь и постоянно помешивая доведите до кипения. После закипания проварите буквально 30 секунд и снимите с огня. Добавьте сливочное масло и перемешайте. Не ждите, пока крем остынет, начинайте собирать торт, пока он еще горячий. Для посыпания верха торта отложите 4 столовые ложки крошки, а остальное разделите на четыре равные части. Первым слоем выложите крошку, затем слой крема и т.д., пока не закончатся ингредиенты. Сверху посыпьте торт крошкой. Отправьте торт в холодильник на 6 часов, чтобы он хорошо пропитался.

Если хотите, чтобы торт имел хорошую форму, собирайте его в разъемной форме. После того, как торт пропитается, форму можно просто снять.

Советуем также обратить внимание на рецепт восьми вкуснейших и простых закусок на шпажках.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!