Не каштаны: что поможет эффективно избавиться от пищевой моли на кухне

Пищевая моль – это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие домохозяйства. Это насекомое может причинить вред продуктам, особенно если успеет отложить личинки.

Долгоносики, являющиеся личинками пищевой моли, не вредны и, как известно, не распространяют болезни, паразитов или патогены. Однако они могут сделать еду неприятной на вид и вкус.

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Признаки наличия пищевой моли

Самым распространенным признаком наличия пищевой моли являются паутинки, которые можно найти на пакетах или на поверхности пищи. Кроме того, следите нет ли в продуктах личинок моли, особенно в крупах.

Откуда берется пищевая моль

Пищевая моль часто проникает в дома из супермаркета. Моль откладывает мелкие яйца в крошечные трещины и дырочки в пластиковой упаковке.

Как избавиться от пищевой моли естественным путем

К счастью, избавиться от пищевой моли несложно. Лучшее то, что вам не нужно использовать агрессивные химикаты.

Вот несколько проверенных и подлинных домашних средств от воротниковой моли:

Эфирные масла – смешайте равные части воды и уксуса в бутылке с пульверизатором. Добавьте около 15 капель эвкалиптового, 5 капель мятного и 10 капель эфирного масла кедра. Просто распылите раствор на поверхности и протрите тканью.

Замораживание – если вы стали жертвой продовольственной моли, выбросьте всю пораженную пищу и протрите все полки, обязательно тщательно очистив кухню. Заморозьте беспокоящую упаковку на пару недель, чтобы убить личинки и яйца.

Герметичные контейнеры – как дальнейшая профилактическая мера, переложите все сухие продукты в герметичные контейнеры, желательно с закручивающимися крышками. Чтобы предотвратить появление пищевой моли, следуйте следующим советам:

Регулярно проверяйте запасы продуктов на наличие признаков поражения. Храните продукты в герметичных контейнерах. Не оставляйте еду на открытом воздухе.

Лавровые листья против моли Эксперты по питанию советуют в качестве профилактики против моли использовать лавровые листья. Эта приправа известна своим резким запахом. Листья можно положить в контейнеры с крупами и в местах, где вы храните продукты.

Напомним, ранее мы писали о 5 эффективных самодельных ловушек, которые помогут избавиться от моли дома.

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