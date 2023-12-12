Не кипятите полный чайник: простой лайфхак экономии электроэнергии

Эффективное использование светодиодных ламп и разумное управление бытовой техникой, особенно если это высококачественная техника позволяет значительно сократить затраты на электроэнергию. Выключение света не приведет к существенному уменьшению издержек, поскольку они очень низкие.

Об этом пишет Ukr.media.

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Однако, правильное использование чайника и других нагревательных приборов, может помочь серьезно сэкономить. К примеру, вы греете литр воды, а вам практически нужен только стакан. Это бесполезно тратит энергоресурсы: вода остывает, а электроэнергия идет впустую.

По расчетам специалистов, все нагревательные приборы (от чайников до духовок) потребляют значительное количество электроэнергии, но разумное их использование позволяет снизить затраты на освещение. Для достижения этой цели советуют не кипятить полный чайник воды, а греть только требуемое количество воды.

Напомним, мы уже писали, как сэкономить электроэнергию.

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