Не кладите сразу в холодильник: как правильно хранить авокадо

Авокадо станет вкусным дополнением к любому тосту, салату или бутерброду. Эксперты объяснили, почему не стоит класть этот продукт сразу в холодильник.

По словам специалистов, можно сделать так, чтобы авокадо сохранялось до двух недель. Об этом сообщает Express.co.uk.

Авокадо можно покупать незрелым. Оставьте его в любом месте при комнатной температуре, пока продукт полностью не созреют.

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Как только они достигнут идеальной консистенции и мягкости, которая вам нравится, переведите их в холодильник. Если положить авокадо в холодильник сразу, он перестанет созревать и никогда не размягчится.

Спелое авокадо, хранящееся в холодильнике, пригодно для употребления дольше, чем его аналог, хранящийся в комнате.

Напомним, мы уже рассказали, как правильно выбрать авокадо.

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