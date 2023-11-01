Не кофеин и неправильный сон: Ученые выяснили, что именно алкоголь нарушает сердечный ритм больше всего

Ученые исследовали, как алкоголь нарушает сердечный ритм и как на это влияет кофеин

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, чтобы определить факторы, которые могут вызвать нарушение сердечного ритма.

В результате исследования оказалось, что наибольшее влияние на этот показатель оказывает употребление алкоголя, в то время как кофеин, недосыпание и сон на левой стороне не имеют статистически значимой связи с фибрилляцией предсердий.

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Авторы исследования рассказывают, что, несмотря на то, что кофеин чаще всего выбирали для тестирования, они не смогли найти никаких доказательств краткосрочной связи между потреблением кофеина и фибрилляцией предсердий. При этом употребление алкоголя выявило наибольший риск фибрилляции.

В исследовании приняли участие около 450 человек, в том числе более 200 мужчин. Эксперимент предусматривал использование мобильных устройств для записи электрокардиограмм, а также приложений для телефонов для регистрации возможных факторов, влияющих на фибрилляцию предсердий. Среди этих факторов были употребление алкоголя и кофеина, позиция сна и недосыпания, диета, физические нагрузки и другие.

Полученные результаты подтвердили, что употребление алкоголя значительно увеличивает вероятность эпизодов сердечной аритмии.

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