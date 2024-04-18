Не корицей единственной: как привлечь деньги в жизнь с помощью соли
Всем хочется жить в достатке, верно? Знали ли вы, что обычная соль может помочь вам в этом? Говорят, у нее прекрасное свойство притягивать деньги.
Попытайтесь простой ритуал, который можно проводить ежемесячно после получения зарплаты. Об этом рассказывает издание obozrevatel.com.
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Вам понадобится:
- Соль
- Ваши деньги (наличные или банковская карта)
Что делать:
- Возьмите щепотку соли и насыпьте ее на ваши деньги.
- Оставьте соль на 10 минут.
- Затем сдуйте соль из купюр или карты.
- В течение этого времени повторяйте фразу: "Деньги вошли в мою жизнь и будут входить в нее в будущем".
Напомним, мы рассказали, как привлечь к себе деньги.
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