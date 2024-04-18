Не корицей единственной: как привлечь деньги в жизнь с помощью соли

Как привлечь деньги и богатство с помощью соли

Всем хочется жить в достатке, верно? Знали ли вы, что обычная соль может помочь вам в этом? Говорят, у нее прекрасное свойство притягивать деньги.

Попытайтесь простой ритуал, который можно проводить ежемесячно после получения зарплаты. Об этом рассказывает издание obozrevatel.com.

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Вам понадобится:

Соль

Ваши деньги (наличные или банковская карта)

Что делать:

Возьмите щепотку соли и насыпьте ее на ваши деньги. Оставьте соль на 10 минут. Затем сдуйте соль из купюр или карты. В течение этого времени повторяйте фразу: "Деньги вошли в мою жизнь и будут входить в нее в будущем".

Напомним, мы рассказали, как привлечь к себе деньги.

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