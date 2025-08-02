Не надо варить стерилизовать: рецепт ароматной смородины на зиму

В Украине созрела черная смородина — одна из самых полезных ягод сезона. Чтобы максимально сохранить ее витамины, лучше обойтись без варки. Именно поэтому заготовка смородины без термической обработки — идеальный вариант для зимы.

Об этом пишет "Униан". Смородину лучше выбирать любого сорта, хотя стоит учесть, что красная — более кислая, поэтому ее может понадобиться немного больше.

Ягоды необходимо тщательно промыть, очистить от гнилых и посторонних примесей, затем хорошо просушить. Измельчать можно любым удобным способом – через мясорубку или блендер.

Читайте также: Курица Кунг Пао: традиционное китайское блюдо из провинции Сычуань

После этого нужно добавить сахар и тщательно перемешать. Смесь следует оставить на несколько часов, чтобы кристаллы полностью растворились. Разместите массу в банки.

Стерилизация банок не является обязательной, но желательно.

Заготовка может храниться до полугода в холодильнике. Если же перенести банки в морозильную камеру, смородина без варки будет оставаться свежей до года.

Раньше, мы делились рецептом малосольных цуккини.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!