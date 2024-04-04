Не надо жарить: как вкусно приготовить мойву, чтобы не запачкать плиту (видео)

Мойва – это не только бюджетная, но и очень полезная рыба, богатая витаминами и микроэлементами. Кое-кто мало когда ее готовит, поскольку она имеет очень насыщенный аромат, от которого трудно избавиться от кухни.

Делимся с вами рецептом приготовления мойвы в духовке, который не только сохранит все полезные свойства рыбы, но и избавит вас от неприятного запаха и жирных брызг на плите. Этим лайфхаком поделилась блогер Ольга Рябенко.

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Ингредиенты:

Мойва – 1 кг;

Кукурузная мука – 150 г;

Соль, перец, паприка – по вкусу;

Оливковое масло;

Сливочное масло – 20 г;

Цедра ½ лимона.

Сколько времени печь мойву:

Сначала подготовьте мойву: тщательно промойте рыбу, удалите внутренности и чёрную пленку.

Замаринуйте рыбу: посолите, поперчите и добавьте паприку по своему вкусу.

Перемешайте рыбу и оставьте мариноваться на 15-20 минут.

Подготовьте панировку: смешайте кукурузную муку с паприкой. Обваляйте каждую рыбку в панировке.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите мойву в форму для запекания, полейте оливковым маслом. Запекайте мойву в разогретой до 180°C духовке в течение 30 минут.

Перед подачей на стол посыпьте мойву цедрой лимона.

Совет: чтобы сделать блюдо еще более ароматным, добавьте в маринад для мойвы ваши любимые специи, например, орегано, базилик или розмарин. Также можно добавить в маринад немного лимонного сока. Для более хрустящей корочки обжарьте мойву на сковороде на оливковом масле в течение 2-3 минут перед запеканием.

Этот рецепт мойвы в духовке – это отличный вариант для быстрого и вкусного ужина.

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