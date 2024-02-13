Не нужно тратить деньги на дорогую химию: домашний метод очистки сковородок от нагара

Мыть сковороду или противень после приготовления пищи – не самое приятное занятие. Устаревший жир, пригоревшая еда и нагар могут испортить даже самый маникюр. Однако не торопитесь покупать дорогостоящие химические средства! Опытные хозяйки знают, как очистить посуду до блеска с помощью простых ингредиентов, всегда под рукой.

Уксус 99% и сода:

Этот универсальный тандем прекрасно подходит для чистки эмалированной, металлической, антипригарной и алюминиевой посуды.

Заполните раковину водой, добавьте 150 мл уксуса и полстакана соды, хорошо размешайте.

Окуньте грязную посуду в раствор на 40 минут.

Остатки грязи легко снимутся губкой, а посуда будет сиять чистотой.

Сода и перекись водорода:

Эта смесь эффективна для стальной, эмалированной и алюминиевой посуды.

Сделайте пасту из соды и перекиси водорода.

Нанесите пасту на загрязненные места или всю посуду.

Оставьте на 1 час, затем протрите губкой и тщательно вымойте посуду.

Уксус и лимонный сок:

Идеальное средство для антипригарной, металлической, алюминиевой и эмалированной посуды.

Смешайте уксус и лимонный сок в равных пропорциях.

Разделайте грязные места смесью.

Через 5 минут легко счистите грязь губкой, а посуда будет сиять как новая.

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Соляной скраб:

Безопасный способ для алюминиевой и металлической посуды.

Намочите посуду в мыльной воде.

Посыпьте грязные места крупной каменной солью.

Протрите губкой и промойте водой.

Помните:

Не используйте соль антипригарного покрытия, чтобы не повредить его.

Перед использованием любого из этих методов проверьте его на небольшом участке посуды.

Всегда используйте губки и другие чистящие инструменты, которые не царапают поверхность.

Регулярно чистите посуду, чтобы предотвратить накопление жира и нагара.

Напомним, мы уже писали, как легко отмыть нагар.

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