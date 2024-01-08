Не обязательно бежать в аптеку: 4 действенных домашних метода борьбы с изжогой

Изжога – это неприятное чувство жжения в груди, которое возникает вследствие забрасывания желудочного сока в пищевод. Она может возникать по разным причинам, например, из-за переедания, употребления жирной или острой пищи, курения, беременности, а также при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

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Существует несколько народных средств, которые могут помочь избавиться от изжоги. Вот некоторые из них:

Картофельный сок. Натрите одну среднюю картофелину на мелкой терке и выдавите сок. Пейте по полстакана такого сока перед едой. Картофельный сок обладает обволакивающими свойствами, которые помогают защитить стенки пищевода от желудочного сока.

Яблочный уксус. Чайную ложку яблочного уксуса растворите в стакане воды и тоже пьйте перед едой. Яблочный уксус обладает кислотностью, которая помогает нейтрализовать кислоту в желудке.

Ромашковый или имбирный чай. Заварить чай из высушенных цветков аптечной ромашки или свежего имбиря и пить его перед едой. Ромашка и имбирь обладают противовоспалительными и спазмолитическими свойствами, которые помогают уменьшить изжогу.

Семена льна. В кофемолке размолоть семена льна и добавлять в еду или напитки. Семена льна обладают свойствами, которые помогают защитить стенки пищевода от желудочного сока.

Эти средства могут помочь избавиться от изжоги в домашних условиях. Однако если изжога возникает регулярно или сопровождается болью, то лучше не медлить и обратиться к врачу, который назначит необходимое обследование.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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