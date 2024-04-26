Не обязательно бежать в салон: как сделать мелирование дома

Стильная прическа – это залог уверенности в себе. А ухоженные и модные волосы – важная часть имиджа. Не всегда есть время и возможность посещать салон красоты, ведь многие процедуры можно сделать и дома.

Мелирование – это отличный способ освежить прическу и придать ей объем. Многие женщины думают, что сделать мелирование дома самостоятельно – это сложно и рискованно. Однако стилист Стелла Чини раскрыла секрет невероятно простого и быстрого способа сделать мелирование всего за 5 минут!

Что вам понадобится:

Краска для волос

Расческа для мелирования

Важно:

Для мелирования не подходит расческа с натуральными щетинками, ведь она может путать волосы.

Выбирайте краску, которая на несколько тонов отличается от вашего природного цвета волос, чтобы получить максимально натуральный эффект.

Инструкция:

Подготовьте краску: Смешайте все необходимые компоненты краски в соответствии с инструкцией. Нанесите краску на расческу: Используйте кисточку для покраски или даже зубную щетку, чтобы равномерно распределить краску на зубчиках расчески. Расчешите волосы: Хорошо расчешите волосы, чтобы они были гладкими и без колтунов. Нанесите мелирование: Проводите расческой с краской по прядям волос. Не расчесывайте волосы слишком интенсивно, чтобы не окрасить все волосы. Обработайте все волосы: Для удобства разделите волосы на горизонтальные проборы и обрабатывайте пряди краской, начиная с затылка и двигаясь к верхушке. Выдержите краску: Оставьте краску на волосах на время, указанное в инструкции. Смойте краску: Тщательно промойте волосы шампунем. Присмотрите за волосами: Нанесите маску и кондиционер, чтобы волосы были блестящими и здоровыми.

Советы:

Для более контрастного мелирования можно использовать фольгу.

Перед покраской нанесите на кожу вдоль линии роста волос жирный крем, чтобы защитить ее от краски.

Если вы не уверены в своих силах, впервые лучше обратиться к профессиональному парикмахеру.

С помощью этого простого способа вы сможете без проблем произвести мелирование дома и сэкономить время и деньги. Не бойтесь экспериментировать и создавать новые образы!

Напомним, мы уже писали о неприхотливых в уходе прически, которые могут скрыть признаки редких волос.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!