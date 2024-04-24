Не осыпается и будет идеально выглядеть: как правильно взбить белки для глазури на кулич.

Пасха уже не за горами, а это значит, что пора готовить праздничные пасхи! Белковая глазурь – это не только вкусное, но и красивое украшение для кулича, которое также подходит для других кондитерских изделий: пряников, капкейков, кексов и т.д. Сегодня мы поделимся секретами того, как правильно взбить белки для глазури и как ее нанести на кулич. Об этом пишет Главред.

Ингредиенты:

1 яичный белок

200 г сахарной пудры

1/2 ч. л. лимонного сока

Для цветной глазури:

Добавьте пищевой краситель по вкусу

Посуда:

Широкая миска или другая посуда для взбивания

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Пошаговая инструкция:

Выбор сахарной пудры: Для блестящей и гладкой глазури используйте сахарную пудру мельчайшего помола. Большие кристаллы сахара сделают глазурь неоднородной и серой. Взбивание белков: Отделите белки от желтков.

Убедитесь, что посуда и венчик/миксер чистые и сухие, ведь любая жирная пленка может помешать сбиться белкам.

Начните взбивать белки на медленной скорости, постепенно увеличивая ее до максимальной.

Когда масса станет однородной, добавьте лимонный сок и продолжайте взбивать. Консистенция глазури: Взбивайте глазурь к нужной вам консистенции:

Не очень густая: подходит для создания подтеков на пасти. Сохнет 4-8 часов.

подходит для создания подтеков на пасти. Сохнет 4-8 часов.

Объемная: подходит для создания "шапки" на пасхе. Сохнет подольше. Нанесение глазури: Наносите глазурь на кулич сразу после приготовления.

Если вы хотите украсить кулич посыпками, делайте это сразу же после нанесения глазури, пока она не застыла.

Горячий кулич лучше предварительно охладить перед нанесением глазури. Хранение глазури: Если вам нужно сохранить глазурь в течение нескольких дней, переложите ее в герметичный контейнер и поставьте в холодильник.

Советы:

Чтобы сделать глазурь более блестящей, добавьте к ней 1-2 чайные ложки глицерина.

Если вы хотите получить матовую глазурь, добавьте к ней 1-2 чайные ложки кукурузного крахмала.

Вместо лимонного сока можно использовать уксус.

Белки без миксера:

Если у вас нет миксера, вы можете сбить белки вручную венчиком. Это займет больше времени, но результат будет таким же.

Взбивайте белки в течение 5-6 минут, пока не появится густая белая пена.

Собравшись печь куличи, не забудьте о белковой глазури, ведь она станет не только вкусным украшением, но и отличным дополнением к праздничному столу!

Напомним, мы уже писали, как приготовить ароматную выпечку на Пасху, которая долго не очерствеет.

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