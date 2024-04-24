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Не осыпается и будет идеально выглядеть: как правильно взбить белки для глазури на кулич.

Цихоцкая Мария

Не осыпается и будет идеально выглядеть: как правильно взбить белки для глазури на кулич.
Есть действенные методы приготовления идеальной глазури.

Пасха уже не за горами, а это значит, что пора готовить праздничные пасхи! Белковая глазурь – это не только вкусное, но и красивое украшение для кулича, которое также подходит для других кондитерских изделий: пряников, капкейков, кексов и т.д. Сегодня мы поделимся секретами того, как правильно взбить белки для глазури и как ее нанести на кулич. Об этом пишет Главред.

Ингредиенты:

  • 1 яичный белок
  • 200 г сахарной пудры
  • 1/2 ч. л. лимонного сока

Для цветной глазури:

  • Добавьте пищевой краситель по вкусу

Посуда:

  • Широкая миска или другая посуда для взбивания

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Пошаговая инструкция:

  1. Выбор сахарной пудры: Для блестящей и гладкой глазури используйте сахарную пудру мельчайшего помола. Большие кристаллы сахара сделают глазурь неоднородной и серой.
  2. Взбивание белков:
    • Отделите белки от желтков.
    • Убедитесь, что посуда и венчик/миксер чистые и сухие, ведь любая жирная пленка может помешать сбиться белкам.
    • Начните взбивать белки на медленной скорости, постепенно увеличивая ее до максимальной.
    • Когда масса станет однородной, добавьте лимонный сок и продолжайте взбивать.
  3. Консистенция глазури:
    • Взбивайте глазурь к нужной вам консистенции:
      • Не очень густая: подходит для создания подтеков на пасти. Сохнет 4-8 часов.
      • Объемная: подходит для создания "шапки" на пасхе. Сохнет подольше.
  4. Нанесение глазури:
    • Наносите глазурь на кулич сразу после приготовления.
    • Если вы хотите украсить кулич посыпками, делайте это сразу же после нанесения глазури, пока она не застыла.
    • Горячий кулич лучше предварительно охладить перед нанесением глазури.
  5. Хранение глазури:
    • Если вам нужно сохранить глазурь в течение нескольких дней, переложите ее в герметичный контейнер и поставьте в холодильник.

Советы:

  • Чтобы сделать глазурь более блестящей, добавьте к ней 1-2 чайные ложки глицерина.
  • Если вы хотите получить матовую глазурь, добавьте к ней 1-2 чайные ложки кукурузного крахмала.
  • Вместо лимонного сока можно использовать уксус.

Белки без миксера:

  • Если у вас нет миксера, вы можете сбить белки вручную венчиком. Это займет больше времени, но результат будет таким же.
  • Взбивайте белки в течение 5-6 минут, пока не появится густая белая пена.

Собравшись печь куличи, не забудьте о белковой глазури, ведь она станет не только вкусным украшением, но и отличным дополнением к праздничному столу!

Напомним, мы уже писали, как приготовить ароматную выпечку на Пасху, которая долго не очерствеет.

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