Не осыпается и будет идеально выглядеть: как правильно взбить белки для глазури на кулич.
Пасха уже не за горами, а это значит, что пора готовить праздничные пасхи! Белковая глазурь – это не только вкусное, но и красивое украшение для кулича, которое также подходит для других кондитерских изделий: пряников, капкейков, кексов и т.д. Сегодня мы поделимся секретами того, как правильно взбить белки для глазури и как ее нанести на кулич. Об этом пишет Главред.
Ингредиенты:
- 1 яичный белок
- 200 г сахарной пудры
- 1/2 ч. л. лимонного сока
Для цветной глазури:
- Добавьте пищевой краситель по вкусу
Посуда:
- Широкая миска или другая посуда для взбивания
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Пошаговая инструкция:
- Выбор сахарной пудры: Для блестящей и гладкой глазури используйте сахарную пудру мельчайшего помола. Большие кристаллы сахара сделают глазурь неоднородной и серой.
- Взбивание белков:
- Отделите белки от желтков.
- Убедитесь, что посуда и венчик/миксер чистые и сухие, ведь любая жирная пленка может помешать сбиться белкам.
- Начните взбивать белки на медленной скорости, постепенно увеличивая ее до максимальной.
- Когда масса станет однородной, добавьте лимонный сок и продолжайте взбивать.
- Консистенция глазури:
- Взбивайте глазурь к нужной вам консистенции:
- Не очень густая: подходит для создания подтеков на пасти. Сохнет 4-8 часов.
- Объемная: подходит для создания "шапки" на пасхе. Сохнет подольше.
- Нанесение глазури:
- Наносите глазурь на кулич сразу после приготовления.
- Если вы хотите украсить кулич посыпками, делайте это сразу же после нанесения глазури, пока она не застыла.
- Горячий кулич лучше предварительно охладить перед нанесением глазури.
- Хранение глазури:
- Если вам нужно сохранить глазурь в течение нескольких дней, переложите ее в герметичный контейнер и поставьте в холодильник.
Советы:
- Чтобы сделать глазурь более блестящей, добавьте к ней 1-2 чайные ложки глицерина.
- Если вы хотите получить матовую глазурь, добавьте к ней 1-2 чайные ложки кукурузного крахмала.
- Вместо лимонного сока можно использовать уксус.
Белки без миксера:
- Если у вас нет миксера, вы можете сбить белки вручную венчиком. Это займет больше времени, но результат будет таким же.
- Взбивайте белки в течение 5-6 минут, пока не появится густая белая пена.
Собравшись печь куличи, не забудьте о белковой глазури, ведь она станет не только вкусным украшением, но и отличным дополнением к праздничному столу!
Напомним, мы уже писали, как приготовить ароматную выпечку на Пасху, которая долго не очерствеет.
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