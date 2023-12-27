Не покупайте эти вещи, потому что приобретете беду: Что нельзя делать в канун Нового года

Какие вещи нельзя покупать и что запрещено делать перед Новым годом

Новый год – это праздник, сопровождающийся множеством примет и предрассудков. Некоторые из них существуют уже не одну сотню лет, и люди до сих пор верят в их силу.

Выбор верить в приметы или нет – это личное дело каждого. Однако, если вы хотите, чтобы ваш Новый год был счастлив, то почему бы не соблюдать хотя бы некоторые из них? Об этом пишет val.ua.

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Что нельзя делать в канун Нового года и в новогоднюю ночь

Нельзя встречать Новый год с долгами или пустыми карманами. Это может привести к тому, что весь год вы будете бедствовать.

Нельзя в канун Нового года и сразу после его наступления трудиться (мыть, стирать, убирать). Это может навлечь на вас неудачи.

Нельзя выносить мусор в новогоднюю ночь. Это может привести к тому, что весь год у вас возникнут проблемы.

Нельзя в Новый год пришивать пуговицы. Это может привести к тому, что вы будете весь год шить.

Нельзя 31 декабря или 1 января ремонтировать и покупать обувь. Это может привести к тому, что вы будете весь год ходить в грязной одежде.

Нельзя перед Новым годом выбрасывать старую одежду и обувь. Это может привести к тому, что вы выкинете свое счастье.

Нельзя ругаться и орать в новогоднюю ночь. Это может привести к ссорам и разногласиям в семье.

Что нельзя делать в новогоднюю ночь

Нельзя встречать Новый год в одиночестве. Это может привести к тому, что вы будете весь год одиноки.

Нельзя, чтобы новогодний стол был пуст. Это может привести к тому, что у вас будет голодный год.

Нельзя резать пальцы во время приготовления пищи. Это может привести к тому, что у вас будет много травм.

Нельзя, чтобы за столом были женщины. Это может привести к тому, что у вас будут проблемы с мужчинами.

Нельзя бить посуду. Это может привести к тому, что у вас будет много ссор.

Нельзя что-либо ломать. Это может привести к тому, что у вас будет много проблем.

Нельзя закалывать на себе шпильки. Это может привести к тому, что у вас будут проблемы со здоровьем.

Нельзя стричь волосы и ногти в новогоднюю ночь. Это может привести к тому, что у вас будет плохой рост волос и ногтей.

Нельзя мыть голову в новогоднюю ночь. Это может привести к тому, что у вас будет плохой рост волос.

Нельзя встречать Новый год в старой одежде. Это может привести к тому, что у вас будет плохой год.

Нельзя надевать черное. Это может привести к тому, что у вас будет скучный год.

Что можно делать в канун Нового года и в новогоднюю ночь

Необходимо провести старый год весело и беззаботно. Это поможет вам избавиться от негативных эмоций и пережитков в прошлом году.

Необходимо встречать Новый год с хорошим настроением и положительными мыслями. Это поможет вам вовлечь в свою жизнь удачу и счастье.

Необходимо загадать желание под бой курантов. Считается, что в этот момент желание сбывается.

Необходимо поцеловать близких под бой курантов. Это поможет вам сберечь любовь и взаимопонимание в семье.

Необходимо подарить подарки близким. Это поможет вам укрепить связи с ними.

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