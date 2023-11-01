Не поздравляйте с 'наступающим': языковед объяснил популярную ошибку

В канун праздников украинцы часто поздравляют друг друга используя выражение: "З наступаючим!". Впрочем, так говорить неправильно.

Это выражение является суржиком. О том, как правильно поздравить с праздниками объяснил учитель украинского языка Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Можно ли говорить "з наступаючим", когда мы поздравляем в канун праздника? Нет, это неправильно, ведь украинские словари не знают слова "наступаючий". С наступающим – это банальный суржик", – отметил он.

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Языковед посоветовал использовать украинские варианты: "З прийдешнім!", или "З передсвятом!".

В то же время учитель отметил, что следует поздравлять с праздником без обозначения времени. По его словам, издавна украинцы именно так приветствовали своих родственников.

"А действительно, зачем подчеркивать время, когда и так все прекрасно понимают, что вот-вот праздник настанет. Между прочим, словари позволяют слово "свято" во множестве подчеркивать двояко – и "свЯта", и "святА", – подытожил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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