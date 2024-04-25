Не придется покупать: как самому сделать натуральные травяные соли для ванн

Ванны с солью считаются полезными для людей, имеющих проблемную кожу, их назначают тем, кто страдает экземой или псориазом. Такие ванны показаны также людям с хроническими заболеваниями половых органов и сердечно-сосудистой системы.

Добавление богатых минералами солей в ванну может облегчить боль, успокоить и смягчить кожу, способствовать детоксикации и успокоить истощенные нервы.

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Предлагаем узнать, как самому изготовить соль для ванн с использованием натуральных ингредиентов, таких как соль эпсома, морская соль, травы, цветы и органические эфирные масла.

Соли для ванн обычно состоят из соли эпсома, а иногда и других видов соли, например морской. При добавлении в теплую воду соли для ванн растворяются и выделяют полезные минералы, как сульфат магния, в воду для ванны.

Кожа при принятии ванны впитывает полезные вещества из воды. Это помогает расслабить мышцы, успокоить раздражение кожи и уменьшить воспаление. Теплые ванночки с солью также могут помочь улучшить кровообращение и стимулировать детоксикацию.

Если соль содержит лекарственные травы, они могут способствовать заживлению кожи, а эфирные масла оказывают успокаивающий и увлажняющий эффект.

Из какой соли лучше всего делать соляную смесь для ванн:

Специалисты рекомендуют использовать соль эпсома (используется для быстрого заживления и облегчения боли) или соединить несколько видов соли, чтобы получить преимущества каждой из них. Например, это может быть английская соль – природное минеральное соединение, состоящее из магния и сульфата. Можно использовать морскую соль, содержащую хлорид натрия и ценные минералы, такие как магний, калий, кальций, фосфор, бром, бор, цинк, железо, марганец, медь и кремний. Ванны с морской солью могут провоцировать кровообращение, провести детоксикацию и расслабить мускулы.

Розовая гималайская соль – на 98% состоит из хлорида натрия, содержит до 84 других микроэлементов и микроэлементов. Поваренная соль также подходит. Специалисты не советуют использование йодированной поваренной соли для приготовления соли для ванн, поскольку ее польза сомнительна по причине обработки.

К соли обычно добавляются эфирные масла и лекарственные травы. Это могут быть сушеные лепестки роз, лаванда, календула, ромашка, розмарин, листья мяты, лимонная вербена.

Эксперты советуют использовать коллоидный овсяный порошок. Он успокаивает раздражение и зуд, добавляет мягкости и удерживает влагу, поэтому облегчает такие заболевания кожи, как дерматит, сыпь, псориаз, экзема и т.д.

Также к смеси можно добавить масло витамина Е, которое является мощным антиоксидантом с увлажняющими и противовоспалительными свойствами, улучшающими здоровье кожи.

Какие эфирные масла добавляют в соль для ванн: лавандовое, апельсиновое, масло чайного дерева, эвкалиптовое, масло бергамота, герани, сандала, кедра, жасмина, роз, лимонной травы, мускатного шалфея, иланг-иланга. Вы можете добавлять одну из них, или миксовать по своему вкусу. Важно избегать использования потенциально раздражающих эфирных масел, таких как мята перечная, зимняя зелень, корица, гвоздика, орегано, кассия и чабрец.

Как изготовить соли для ванн дома

Сначала добавьте соль и коллоидные овсяные хлопья в чашу для смешивания. Хорошо размешайте, чтобы соединить. Затем добавьте масло витамина Е, затем уже добавляются сухие травы или цветы. Перемешайте все компоненты и добавьте выбранные вами эфирные масла. Перемешайте, пока все не станет однородным.

Домашнюю соль для ванн нужно положить в герметичные контейнеры. Смесь следует хранить в прохладном, темном, сухом месте.

Сколько соли добавлять в ванночку

Добавьте от ¼ стакана до 2 стаканов соли в стандартную ванну. Не добавляйте соль в гидромассажные ванны, горячие ванны или другие ванны со струями.

Чтобы извлечь максимальную пользу от использования соли для ванны, принимайте соляную ванну в течение 20-30 минут. Вы можете использовать соли для ванночек до трех раз в неделю. После приема такой ванны тело нужно сполоснуть обычной водой, чтобы избежать сухости.

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