Не сможет без вас: 5 признаков искренней преданности собаки хозяину

Многие владельцы собак иногда задумываются: "А любит ли меня мой пес?" Британский специалист по поведению животных Адем Фехми поделился основными сигналами, по которым можно распознать настоящую привязанность вашего любимца.

Правда, один из признаков следует воспринимать осторожно — он может свидетельствовать не о любви, а о тревоге. Об этом пишет Униан.

5 признаков того, что ваша собака вас любит

Собаки – существа чрезвычайно социальные. Им нужны внимание, тепло и контакт с владельцем. По словам Фехми, чтобы наладить эмоциональную связь с собакой, стоит играть с ней, чаще проводить вместе время и угощать лакомством – это и приятно, и полезно для психического здоровья животного.

А вот как сам пес проявляет свою любовь к вам:

1. Собака ищет вашей компании

Если ваш любимец приходит к вам, когда вы в другой комнате, встречаете у двери или пытаетесь прижаться к вам на диване – это свидетельство расположения. Впрочем, важно различать: чрезмерная привязанность, когда собака буквально не отходит от вас ни на шаг, может сигнализировать о тревожности. В таком случае следует обратиться к специалисту.

2. Он расслаблен рядом с вами

Когда собака полностью доверяет вам, она не стесняется демонстрировать уязвимые позы – например, лежать на спине, подняв лапы. Это признак покоя и безопасности. Так животное указывает, что ощущает себя рядом с вами удобно.

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3. Виление хвостом и "улыбка"

Активно виляющий хвост — классический знак радости. Если собака очень рада вас видеть, она может буквально излучать восторг. Его мордашка при этом становится "мягкой" — похожей на улыбку.

4. Прижатие к вам во время ласки

Даже те собаки, которые не очень любят объятия, могут бессознательно прижиматься к вам, когда вы их гладите. Это еще одно проявление глубокого расположения и доверия.

5. Инициативные игры

Если пес сам провоцирует вас на игру, приносит игрушки или приглашает побегать – это отличный знак. Такое поведение означает, что ему с вами весело, он доверяет вам и хочет вашего внимания.

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