Не снимайте спящего ребенка и не рвите фотографии: три приметы, связанные с фотографиями, о которых стоит знать

С фотографиями связано много предрассудков и примет. Наши предки верили, что фотография может унести частицу души того, кто изображен на фотографии. Во что верить, а во что нет – выбирать вам. Мы лишь расскажем о приметах, связанных с фотографией.

Об этом пишет Радиотрек.

Наши предки верили, что спящих детей фотографировать нельзя. По поверью, это может привести к заболеванию ребенка, поскольку его покидает охрана высших сил. Существует также вера, что душа ребенка, путешествуя во время сна, может не найти путь в свое тело.

Также есть поверье, что нельзя фотографировать молодую пару до их свадьбы. Считается, что это предсказывает проблемы в будущей семейной жизни и возможное расставание.

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Запрещено фотографироваться на фоне мест трагедий, а также в заброшенных селах и руинах. В этих местах, по приметам, всегда живет нечистая сила.

Также нельзя рвать фото, ведь это может нанести вред человеку на снимке. Так же будет, если вы сжигаете фотографии, на которых изображены живые люди.

А веселая фотография на фоне осеннего пейзажа, символизирующая увядание природы, по приметам может привести к пессимизму и унынию.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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