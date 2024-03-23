Не содержит глютена и отлично подходит людям на диете: почему стоит включить в свой рацион амарантовую крупу

С давних времен, еще с эпохи Киевской Руси, на украинских землях росло удивительное растение, известное под разными названиями: ищица, лисьий хвост, бархатник, петушиный хвост. Ее соцветия, сверкающие на солнце пурпурным, бордовым или оранжевым цветом, не могли не привлекать внимание.

Семена амаранта, похожие на белый мак или миниатюрное киноа, ботаники относят к псевдозлакам. Крошечные зерна, спрятанные в семенных коробочках, таят в себе огромную силу и питательную ценность. Об этом пишет ТСН.

История окультуривания амаранта достигает глубины тысячелетий. По свидетельству археологов, индейцы выращивали и употребляли его в пищу еще более 8000 лет назад наравне с пшеницей и рисом.

Не имея современных лабораторий, коренные народы Америки интуитивно ощутили ценность амаранта. Его питательные свойства не уступали картофелю, кукурузе и даже мясу. Инки, ацтеки и майя обожали эту крупу, считая ее едой богов.

Читайте также: Названы 10 продуктов, из-за которых люди набирают лишние килограммы

Чем же полезна амарантовая крупа?

Без глютена: в отличие от овсяной или пшеничной амарантовая крупа не содержит глютена, что делает ее безопасной для людей с его непереносимостью.

Протеиновая бомба: амарант богат легкоусвояемым растительным белоком, содержащим все незаменимые аминокислоты. По своему составу он приближается к животному белку.

амарант богат легкоусвояемым растительным белоком, содержащим все незаменимые аминокислоты. По своему составу он приближается к животному белку. Источник полезных жиров: амарантовая крупа содержит комплекс важных жирных кислот (линоленовая, линолевая, пальмитиновая, олеиновая, стеариновая), общее количество которых достигает 77%.

амарантовая крупа содержит комплекс важных жирных кислот (линоленовая, линолевая, пальмитиновая, олеиновая, стеариновая), общее количество которых достигает 77%. Богата антиоксидантами: амарант – источник фенольных кислот (пара-гидроксибензойной, галловой, ванилиновой), которые борются со свободными радикалами, защищая от болезней сердца, старения и рака.

Содержит ценные микроэлементы: амарантовые семена богаты магнием, марганец, медь, селен, железо и фосфор.

амарантовые семена богаты магнием, марганец, медь, селен, железо и фосфор. Способствует похудению: благодаря высокому содержанию белка и клетчатки амарант помогает бороться с лишним весом, снижая аппетит и обеспечивая чувство сытости.

благодаря высокому содержанию белка и клетчатки амарант помогает бороться с лишним весом, снижая аппетит и обеспечивая чувство сытости. Снижает уровень холестерина: исследования показали, что амарантовая крупа способна снижать уровень "плохого" холестерина, увеличивая одновременно количество "хорошего".

Амарант – это не просто крупа, это настоящая казна для нашего здоровья. Включив ее в свой рацион, вы сделаете шаг на пути к красоте, долголетию и гармонии.

Напомним, мы уже писали, какие белковые продукты помогут похудеть.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !