Не спешите бежать в аптеку: какие продукты повышают уровень гемоглобина и придают силы

Весной организм становится более уязвимым, иммунитет снижается, а вместе с ним может падать и уровень гемоглобина в крови. Причиной этого могут являться различные заболевания или нарушения.

Люди с дефицитом железа могут испытывать следующие симптомы:

- постоянная усталость, чувство истощенности после сна.

- выпадение, сухость и ломкость волос, появление перхоти.

- резкие перепады настроения, плохая концентрация внимания.

- озноб, постоянное чувство холода.

- частые головные боли или мигрени.

- Синяки под глазами.

- затрудненное глотание, мышечная слабость.

- запоры.

Нормализовать гемоглобин можно не только с помощью специальных препаратов, но и путем обогащения рациона железосодержащими продуктами. Об этом пишет ТСН.

Если дефицит железа незначителен, достаточно соблюдать правильную диету с включением таких продуктов:

- Говяжья и свиная печень.

- Мясо крупного рогатого скота и птица.

- рыба.

- яичные желтки.

- гречка, овсянка, кукуруза.

- морковь, помидоры, свекла.

- зеленые овощи и зелень.

- Чечевица, горох, фасоль.

- черная смородина, яблоки, чернослив, земляника, калина, шиповник.

- миндаль, арахис, орехи.

- сливовой и гранатовый соки, гранат.

Человеческий организм лучше усваивает гемовое железо из продуктов животного происхождения, таких как красное мясо, печень, язык, моллюски. Больше всего его содержится в говядине, меньше всего - в птице.

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Негемовое железо из растительных продуктов усваивается хуже. Это бобовые, зелень, капуста, крупы, курага, инжир, свекла, орехи, чернослив.

Следует знать несколько нюансов по усвоению железа. Во-первых, организм усваивает до 20% гемового железа из 100 г красного мяса или печени против всего 2% такой же порции шпината. Во-вторых, усвоению способствует комбинирование с продуктами, богатыми витамином С. А препятствуют усвоению излишнего какао, кофе, чая из-за наличия таннинов, большого количества молочных продуктов, щавель и клетчатки.

Следовательно, обогащение рациона железосодержащими продуктами в сочетании с витамином С поможет нормализовать уровень гемоглобина естественным путем.

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