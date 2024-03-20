Не спешите бежать в аптеку: какие продукты повышают уровень гемоглобина и придают силы
Весной организм становится более уязвимым, иммунитет снижается, а вместе с ним может падать и уровень гемоглобина в крови. Причиной этого могут являться различные заболевания или нарушения.
Люди с дефицитом железа могут испытывать следующие симптомы:
- постоянная усталость, чувство истощенности после сна.
- выпадение, сухость и ломкость волос, появление перхоти.
- резкие перепады настроения, плохая концентрация внимания.
- озноб, постоянное чувство холода.
- частые головные боли или мигрени.
- Синяки под глазами.
- затрудненное глотание, мышечная слабость.
- запоры.
Нормализовать гемоглобин можно не только с помощью специальных препаратов, но и путем обогащения рациона железосодержащими продуктами. Об этом пишет ТСН.
Если дефицит железа незначителен, достаточно соблюдать правильную диету с включением таких продуктов:
- Говяжья и свиная печень.
- Мясо крупного рогатого скота и птица.
- рыба.
- яичные желтки.
- гречка, овсянка, кукуруза.
- морковь, помидоры, свекла.
- зеленые овощи и зелень.
- Чечевица, горох, фасоль.
- черная смородина, яблоки, чернослив, земляника, калина, шиповник.
- миндаль, арахис, орехи.
- сливовой и гранатовый соки, гранат.
Человеческий организм лучше усваивает гемовое железо из продуктов животного происхождения, таких как красное мясо, печень, язык, моллюски. Больше всего его содержится в говядине, меньше всего - в птице.
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Негемовое железо из растительных продуктов усваивается хуже. Это бобовые, зелень, капуста, крупы, курага, инжир, свекла, орехи, чернослив.
Следует знать несколько нюансов по усвоению железа. Во-первых, организм усваивает до 20% гемового железа из 100 г красного мяса или печени против всего 2% такой же порции шпината. Во-вторых, усвоению способствует комбинирование с продуктами, богатыми витамином С. А препятствуют усвоению излишнего какао, кофе, чая из-за наличия таннинов, большого количества молочных продуктов, щавель и клетчатки.
Следовательно, обогащение рациона железосодержащими продуктами в сочетании с витамином С поможет нормализовать уровень гемоглобина естественным путем.
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