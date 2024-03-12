Не спешите выбрасывать: что делать со сковородкой, к которой все прилипает

Многие хозяйки сталкивались с ситуацией, когда еда начинает ужасно прилипать к сковороде. С течением времени готовить на ней становится совершенно невозможно, и большинство людей просто выбрасывают такую сковороду.

Однако опытные хозяйки нашли способ "оздоровить" сковороду, и, главное, для этого не нужно много средств. Все, что нужно, – обычное хозяйственное мыло и немного терпения. Об этом пишет Телеграф.

Зачем "жарить" мыло на сковороде

Мало кто знает, что хозяйственное мыло является отличным средством для борьбы с грязью и нагаром на посуде. Оно поможет очистить сковороду от устаревших загрязнений. А для этого хозяйственное мыло нужно "поджарить" на сковороде.

Возьмите кусок хозяйственного мыла и натрите его на мелкой терке. Равномерно распределите мыльную стружку на сковороде и добавьте немного воды, чтобы она слегка покрывала мыло.

Включите огонь и подождите, пока мыло не растворится и не превратится в однородную массу. На это уйдет около 10 минут. После этого выключите огонь.

Когда мыльный раствор остынет, оттирайте нагар губкой и грязь легко отойдет от сковороды.

Таким образом, с помощью обычного хозяйственного мыла можно восстановить старые сковороды и продлить срок службы. Этот простой и бюджетный способ пригодится каждой хозяйке, стремящейся сохранить свою кухонную посуду в надлежащем состоянии.

Напомним, мы уже писали о пяти действенных способах, чтобы к сковороде ничего не прилипало.

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